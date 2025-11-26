ABD basınından flaş Ukrayna iddiası: Washington Moskova'ya toprak vadetti

ABD merkezli Bloomberg'in elde ettiği konuşma kaydına göre, Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff geçen ay üst düzey bir Kremlin yetkilisine Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya'nın Donetsk'in kontrolünü ele geçirmesi ve muhtemelen ayrı bir toprak takası yapılması gerektiğini söyledi.

‘TRUMP’I ÖV’ ÖNERİSİ

14 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile yaptığı telefon görüşmesinde Witkoff, toprak tavizlerinin gerekli olduğuna inandığını belirtirken, Ushakov'a Trump'ı tebrik etmesini ve görüşmeleri daha iyimser bir şekilde çerçevelemesini tavsiye etti.

RUSYA’NIN TOPRAK TALEBİNE YEŞİL IŞIK

Bloomberg'in transkriptine göre, Witkoff beş dakikalık görüşme sırasında Ushakov'a “Şimdi, size şunu söyleyeyim, barış anlaşmasının sağlanması için neyin gerekli olduğunu biliyorum: Donetsk ve belki de bir yerlerde toprak takası” dedi. “Ama ben, bu şekilde konuşmak yerine, daha umutlu konuşalım diyorum, çünkü bence burada bir anlaşmaya varacağız.”

28 MADDELİK PLAN AÇIKLANMADAN ÖNCE KONUŞTULAR

Görüşmede, kısa süre önce Gazze ateşkes anlaşmasının imzalanmasına aracılık eden Witkoff, Moskova ve Washington'un bu anlaşmayı örnek alarak ortak bir barış çerçevesi geliştirmelerini önerdi. “Barış için 20 maddelik bir Trump planı hazırladık ve belki sizinle de aynısını yapabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

ZELENSKİ GELMEDEN PUTİN’LE GÖRÜŞME PLANI

Elçi ayrıca Putin'in Trump'a bu konuyu nasıl gündeme getirmesi gerektiği konusunda taktiksel rehberlik yaptı ve Volodymyr Zelenskyy'nin o hafta Beyaz Saray'ı ziyaretinden önce Trump-Putin arasında bir telefon görüşmesi ayarlanması önerisinde bulundu.

Ushakov bu tavsiyelerin bir kısmını dikkate almış görünüyordu. Putin “tebrik edecek” ve “Bay Trump gerçek bir barış adamıdır” diyecek, dedi.

RUSYA 2022 İSTANBUL’DA İSTEDİĞİNİ ALIYOR

Ağır eleştirilere maruz kalan 28 maddelik öneri, Ukrayna'nın şu anda Ukrayna kontrolü altında olan bölgeler de dahil olmak üzere Donetsk bölgesinin tamamını Rusya'ya devretmesini gerektiriyor. Rusya, Donetsk'i tamamen ele geçirmedi.

Bu bölgeler, uluslararası alanda Rusya'ya ait olarak tanınan, askerden arındırılmış bir tampon bölge haline gelecek ve plan ayrıca Rusya'ya Luhansk ve Kırım'ın kontrolünü verirken, Herson ve Zaporizhzhia'daki mevcut savaş hatlarını donduruyor. Bu maddeler Rusya’nın 2022 İstanbul görüşmelerinde talep ettikleriyle paralel.

KREMLİN-BEYAZ SARAY TEMASINA YALANLAMA

Putin bu ay, ABD planının “nihai barışçıl bir çözüm için temel” olabileceğine inandığını söyledi, ancak Kremlin, öneriyi Washington ile ayrıntılı olarak görüşmediğini savunuyor.

BEYAZ SARAY MOSKOVA’YA PENTAGON KIEV’E

Bu açıklamalar, Trump'ın salı günü Witkoff'u Moskova'da Putin ile, ABD ordusu sekreteri Dan Driscoll'u ise Ukraynalılarla görüşmek üzere gönderdiğini açıklamasının ardından geldi. Bu görüşmeler, cuma günü Trump ve Zelenskyy arasında Beyaz Saray'da gerçekleşmesi muhtemel bir toplantı öncesinde yapıldı.

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, “Umarım yakında Başkan Zelenskyy ve Başkan Putin ile görüşebilirim, ancak SADECE bu savaşı sona erdirecek anlaşma KESİNLEŞTİĞİNDE veya son aşamasına geldiğinde” dedi.

UKRAYNA KARŞI ÇIKIYOR

ABD, Ukrayna'yı yaklaşık dört yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için bu çerçeveyi kabul etmeye zorladı, ancak Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal altındaki topraklar üzerindeki kontrolünü tanımayacaklarını ve askeri güçlerine sınırlama getirilmesini kabul etmeyeceklerini ısrarla belirttiler.

Telefon görüşmesi, Trump'ın Moskova'ya karşı tutumunun sertleşiyor gibi göründüğü bir dönemde gerçekleşti. Witkoff-Ushakov görüşmesinin yapıldığı gün, Trump, Putin'in savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Neden bu savaşı sürdürdüğünü bilmiyorum. O sadece bu savaşı sona erdirmek istemiyor. Ve bence bu onu çok kötü gösteriyor” dedi.