Trump’tan ‘barış planı’ hamlesi: Beyaz Saray Moskova’yla Pentagon Kiev’le görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformuTruth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin önemli gelişmeleri paylaştı.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Trump, Cenevre'de son bir haftada yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğini belirterek, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var" ifadelerini kullandı.

WITKOFF MOSKOVA'YA GİDİYOR

Barış sürecindeki son adımı açıklayan Trump, "Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim" dedi.

PENTAGON DA KIEV'DE OLACAK

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini belirten Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakereleri yakından takip edeceğini kaydetti.

LİDERLERLE GÖRÜŞME KOŞULU

Trump, Zelenski ve Putin'le doğrudan görüşme koşulunu da açıklayarak, "Yakında Devlet Başkanı Zelenski ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak bu sadece savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde olabilir" şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya müzakereleri İstanbul’da yapılabilir

RUSYA ALASKA’DAN TAVİZ VERMEYECEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, birkaç ay önce Alaska'da düzenlenen Trump-Putin zirvesinde varılan mutabakattan “temelden farklı” şartlar içermesi halinde, ABD'nin revize edilmiş barış planını reddedebileceğini belirtti.

Ukrayna istediğini aldı iddiası! Beyaz Saray'dan kritik barış görüşmeleri açıklaması

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Trump’ın son gelişmeleri duyurduğu sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Geçtiğimiz hafta boyunca, ekibim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek konusunda muazzam ilerleme kaydetti (eğer ben başkan olsaydım bu savaş ASLA başlamazdı!). Geçen ay 25.000 asker hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince ayarlandı ve artık sadece birkaç maddede anlaşmazlık var.

BEYAZ SARAY VE PENTAGON'A TALİMAT

Bu Barış Planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesini talimat verdim. Aynı zamanda, Ordu Sekreteri Dan Driscoll da Ukraynalılarla görüşecek. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ile birlikte, kaydedilen tüm ilerlemeler hakkında bilgilendirileceğim.

LİDERLERLE POTANSİYEL GÖRÜŞMEYE İŞARET ETTİ