Ukrayna-Rusya müzakereleri İstanbul’da yapılabilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldığını duyurdu.

Duran şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanımız toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti.

"TARAFLAR ARASINDAKİ DOĞRUDAN MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILABİLİR"

Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.

35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu."