AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin bütçesi 7 yılda 21 katına çıktı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Adrese teslim kamu ihaleleri ve arsa satışlarıyla sık sık gündeme gelen AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne yönelik eleştiriler sürerken, belediyenin 2026 yılı bütçesi ortaya çıktı. Buna göre Başakşehir Belediyesi’nin 2026 gider bütçesi 11 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

2019 yılında 540 milyon TL olan belediye bütçesi, yedi yıl içinde yaklaşık 21 kat artmış oldu.

2026 bütçesinde en büyük payı, kamu ihalelerinde öne çıkan müdürlükler aldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 1 milyar 775 milyon 184 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 milyar 525 milyon 204 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ise 1 milyar 348 milyon 754 bin TL ayrıldı.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BÜTÇESİ 'GÖLGEDE' KALDI

İstanbul’da deprem endişesi giderek artarken, Afet İşleri Müdürlüğü için ayrılan bütçenin yalnızca 67 milyon 439 bin TL olması dikkat çekti.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, belediye bütçesindeki 21 katlık artışı sert sözlerle eleştirdi. Bu yedi yıllık süreçte asgari ücretlinin alım gücünün ciddi biçimde eridiğini savunan Kayabaşı, sorunun bütçenin büyüklüğü değil, bütçenin nasıl ve nereye harcandığı olduğunu vurguladı. Kayabaşı ayrıca yoksulluğun giderek arttığını hatırlatarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin de yetersiz olduğunu savundu.

'DENETİMSİZLİK' ELEŞTİRİSİ

Kayabaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başakşehir Belediyesi’nin bugün Türkiye’nin ve İstanbul’un en yüksek bütçeli ilk üç belediyesinden biri olmasının temel nedeni, bu bütçelerin etkin bir denetime tabi tutulmamasıdır. Bu denetimsizlik ortamında mal ve hizmet alımları, peşin ödenen ihaleler, adrese teslim işler ve şişirilmiş rakamlar olağan hale gelmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü her yıl artan bütçelerle büyürken, Teftiş Kurulu Müdürlüğü neredeyse kâğıt üzerinde var olan bir birimdir. Oysa denetim varsa adalet vardır; denetim yoksa israf kaçınılmazdır. Daha da vahimi, Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen Afet İşleri Müdürlüğü bütçede hak ettiği payı alamamış, adeta yok sayılmıştır. Afetlere hazırlık yerine görsel projeler öncelik haline getirilmiştir.”

"MALİYETİ 15 KATINA ÇIKTI"

Araç kiralama ihalelerine de dikkat çeken Kayabaşı, büyük bütçeli müdürlüklerde ciddi miktarlarda kaynağın araç kiralamaya harcandığını belirtti. “Bütçe yok” gerekçesiyle yıllardır tamamlanamayan projeler olduğunu ifade eden Kayabaşı, Güvercintepe Pazar Yeri projesini örnek gösterdi. Projenin yaklaşık beş yıldır bitirilemediğini söyleyen Kayabaşı, dört yıl önce 30 milyon TL’ye planlanan maliyetin 15 katına çıktığını belirtti.

Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklere de değinen Kayabaşı, “Başakşehir Belediyesi Sayıştay ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından etkin biçimde denetlenmiyor. Hiçbir mega proje hayata geçirilmezken, belediye başkanı bu dev bütçenin nereye harcandığı kamuoyuna açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.