Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı! İşte savunmasını üstlenen o isim

Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı! İşte savunmasını üstlenen o isim
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, savunmasını yürüten üç avukatla çalışmayı sonlandırdığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık Salı günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, savunmasını yürüten avukatlarla yollarını ayırdığı öğrenildi.

AVUKATLARI İLE ÇALIŞMAYI BİTİRDİ

Soruşturma sürecinde gözaltı ve ifade işlemleri sırasında üç avukat tarafından temsil edilen Ersoy’un, tutuklanmasının ardından savunma sürecini yeniden değerlendirdiği ve bu kapsamda avukatlarıyla çalışmayı sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

O İSİM SAVUNMASINI ÜSTLENDİ

Edinilen bilgilere göre Ersoy, Ankara Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Kaya ile Silivri (Marmara) Cezaevi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede dosya kapsamının ele alındığı, sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Furkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdiFurkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdi

Ceza hukuku alanında görev yapan Hüseyin Kaya’nın, kamuoyunda yakından takip edilen çeşitli dava ve soruşturmalarda yer aldığı, görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde sürece ilişkin açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Siyaset
MHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararı
MHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararı
Yeniden Refahlı Suat Kılıç: Terörist teröristtir
Yeniden Refahlı Suat Kılıç: Terörist teröristtir