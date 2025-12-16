Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı! İşte savunmasını üstlenen o isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık Salı günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, savunmasını yürüten avukatlarla yollarını ayırdığı öğrenildi.

AVUKATLARI İLE ÇALIŞMAYI BİTİRDİ

Soruşturma sürecinde gözaltı ve ifade işlemleri sırasında üç avukat tarafından temsil edilen Ersoy’un, tutuklanmasının ardından savunma sürecini yeniden değerlendirdiği ve bu kapsamda avukatlarıyla çalışmayı sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

O İSİM SAVUNMASINI ÜSTLENDİ

Edinilen bilgilere göre Ersoy, Ankara Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Kaya ile Silivri (Marmara) Cezaevi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede dosya kapsamının ele alındığı, sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Ceza hukuku alanında görev yapan Hüseyin Kaya’nın, kamuoyunda yakından takip edilen çeşitli dava ve soruşturmalarda yer aldığı, görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde sürece ilişkin açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.