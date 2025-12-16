Furkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan “üçlü ilişki” ve “taciz” iddialarına ismi karışan Furkan Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etti. Sabah gazetesinde yer alan haberde bir kadın spikerin ifadesine dayandırılan bu iddialarda Torlak’ın da adının geçtiği belirtildi.

TGRT yayınında konuşan Cem Küçük, Torlak hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Uyuşturucu testine de girmesi lazım"

Küçük, Cumhurbaşkanlığı'na Furkan Torlak ve bir önceki yönetimle ilgili geniş bir rapor sunulduğunu da iddia etti.

TORLAK YANIT VERDİ

TGRT’deki yayında Fatih Atik, Furkan Torlak’tan gelen açıklamayı aktardı. Torlak, hakkındaki iddiaları şu ifadelerle yanıtladı:

"Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü.

Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.”

İstifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.

'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.

Fuat Uğur hakkında da saygı duyduğum bir büyüğüm olduğunu söyledim. Demleme paylaşımlarına destek vermiş. Ortak dostlar vasıtasıyla bunu öğrendim"

Medyanın tabutuna son çiviler çakılıyor

Torlak ayrıca Cem Küçük’ün tavrına ilişkin şunları belirtti:

"DMM’den Cem’le ilgili yapılan bir açıklamayı kişisel husumete dönüştürüyor. Bu husumeti Ankara’da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini de biliyorum"

KÜÇÜK: YAPTIKLARINI BİLİYORUZ

Cem Küçük ise yayında sert ifadelerle Torlak’a yanıt verdi. Küçük, Torlak hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a 'rapor' verildiğini söyledi. Küçük şunları ifade etti: