Erdoğan Rahmi Koç'u kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i kabul etti.

Resmi makamlar tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç ailesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği göüşmeye dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Külliyedeki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Rahmi Koç - Recep Tayyip Erdoğan - Semahat Arsel

Rahmi Koç torunlarıyla yemeğe çıktı: Restoran sahibi itirafta bulundu

SEMAHAT ARSEL EMİNE ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semahat Arsel'in kendisini ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."