CHP'den yılın ilk PM toplantısı: Yol haritası belirlendi

CHP Parti Mecilisi (PM), 2026'nın ilk toplantısnı Genel Başkan Özgür Özel, liderliğinde gerçekleştirdi. Toplantı yaklaışk 5 saat sürdü.

PM üyelerinin de yeni döneme ilişkin önerilerinin alındığı toplantıda, “Yeni döneme hazırız, mücadeleyi yükseltiyoruz. Bir ve beraberiz” vurgusunun yapıldığı öğrenildi.

CHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılar

CHP'DEN YENİ YILDA İLK PM TOPLANTISI

Saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplatıda partinin “seçim yılı” olarak değerlendirdiği 2026 yılının planlaması, partinin yeni dönemdeki yol haritası, emekli maaşı için TBMM’de başlatılan nöbet, miting takvimi, Venezuela ve Suriye’deki son durum ve çözüm süreci konuları ele alındı.

CHP Lideri Özel’in “en uzun seçim kampanyasını başlatıyoruz” diye tariflediği dönem için CHP, 2026 yılında daha yoğun bir çalışma takvimi hedefliyor. Bu hafta yapılan MYK ve kapalı grup toplantılarında kararlaştırılan yöntemlerle, milletvekilleri sahada ve Meclis’te yoğun bir döneme giriyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) parti programını vatandaşla buluşturacağı 2026’da CHP Lideri Özel, partisinin PM’siyle de yeni döneme ilişkin görüş alışverişi yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan, yapılmaya devam eden ve yapılması planlanan yeni mücadele yöntemlerinin PM üyelerine sunulduğu toplantı, “planlama öncesi toplantı” olarak tarif ediliyor. PM üyelerinin de yeni döneme ilişkin önerilerinin alındığı toplantıda, “Yeni döneme hazırız, mücadeleyi yükseltiyoruz. Bir ve beraberiz” vurgusunun yapıldığı öğrenildi.

MİTİNGLERE DEVAM KARARI

CHP’nin miting takvimi de PM toplantısında gündeme gelen başlıklardan biri oldu. CHP’ye yönelik saldırılarda toplumun CHP’nin yanında olduğunun en büyük göstergesinin mitinglere katılım olduğunu ifade eden kurmaylar, “Dün, yağmurlu havada, akşam soğuğunda yaptığımız Beykoz mitinginde de vatandaşlar bizimleydi. Yılın ilk günlerinde Çankırı’da eksi derecelerde yaptığımız mitingde de meydan dolup taştı. Yurttaşlar, haksızlığın karşısında durmaya devam ediyor. Biz de meydanlarda onlarla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ MİTİNG ADRESLERİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda, CHP 11 Ocak Pazar günü 80’inci mitingi Denizli’de düzenleyecek. 31 Ocak Cumartesi günü için ise Çorum’da miting planlandığı öğrenildi.

BAĞCIOĞLU, TAN VE EMİR SUNUM YAPTI

Toplantıda, Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Venezuela ve Suriye’deki gelişmelere dair, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise rapor yazım aşamasına gelen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili sunum yaptı.

CHP’nin bir dizi toplantı gerçekleştirdiği hafta, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları toplantısıyla devam edecek. Özel’in başkanlık edeceği toplantıda, 23 il başkanının yanı sıra 23 kanaat önderi de yer alacak. Toplantı, süreç konusundaki son duruma ilişkin görüş alışverişi açısından kritik olarak değerlendiriliyor. Suriye’deki son durumun sürece etkisini değerlendiren parti kurmayları şöyle konuştu:

“Suriye, tabii ki Türkiye’deki Kürt meselesini önemli ölçüde etkileyen ve bir miktar da iç içe geçmiş bir meseleye dönüştü. Ama biz Suriye’deki meselenin özellikle yeni oluşan yönetim anlamında ve Türkiye’nin alacağı tutum bakımından diploması ve diyalog öne çıkartılarak çözümünden yanayız. Suriye’de yeni bir çatışma, iç savaş olasılığının hiçbir biçimde gerçeklememesi gerekir.

Suriye’de hızla, orada yaşayan bütün vatandaşların kimliklerini, inançlarını güvence altına alan yeni bir anayasanın diyalogla ve demokratik mekanizmalarla oluşturulması lazım. Evet, Suriye’deki mesele süreç bakımından da iç içe geçmiş, bizi etkileyen bir mesele ama bunu önümüze koyarsak da önümüzde çıkan bu tarihi fırsatı ıskalamış oluruz. Biz hızla komisyon çerçevesinde ortak bir raporda uzlaşmak ve silahsızlanma, entegrasyon ve demokratikleşmeyi bir arada düşünen bir çerçeveyi parlamentonun gündemine almak durumundayız.”

"AKP, SOKAKTA KAYBETTİĞİ İTİBARINI TRANSFERLE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

2025 yılındaki AKP’ye transferlerin ardından dün yapılan AKP Grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a da rozet taktı.

Transfeleri değerlendiren CHP kurmayları, “Hasan Ufuk Çakır konusunda geç kalmış olabiliriz, bugüne kadar çoktan partiden atmalıydık. Parti bugüne kadar ona fazlasıyla tahammül etti. AKP, bir taraftan belediyeleri yargı sopasıyla tehdit ederken diğer tarafından belediye başkanlarını AKP’ye transfer etmeye çalışıyor. AKP, sokakta kaybettiği itibarını transferle elde etmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Abbas yolcudur, ilk sandıkta gidecekler” ifadelerini kullandı.

CHP’li başka isimlerin de AKP’ye katılacağı, AKP’nin transferler konusunda mesai yaptığı iddialarını da yanıtlayan kurmaylar, “İktidar partisi transferler için çalışabilir, bu bizim için bir şey ifade etmiyor. Ancak CHP’nin kimliğini özümsemiş, CHP’nin oylarıyla belediye başkanı veya milletvekili seçilmiş arkadaşların gidenlerin durumuna iyi bakması gerekiyor. Bugün Özlem Çerçioğlu, Aydın sokaklarında gezebiliyor mu? Gitmeye hazırlanan varsa gidenlerin toplumun yüzüne bakıp bakamadığını iyi değerlendirmesi lazım” diye konuştu.