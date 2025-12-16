MHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararı

MHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararı
MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, sosyal medya hesabından belediyeyi eleştiren gazetecilere ağır hakaretler etti. Tepki çeken ifadelerin ardından gazeteciler Ayancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Taytak'ın kaymakamlığa yaptığı koruma başvurusunun da kabul edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görev yapan gazeteci İlyas Kaan Taytak, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı hakkında suç duyurusunda bulundu. Taytak'ın kaymakamlığa yaptığı koruma başvurusunun da kabul edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolvadinhaber.com.tr internet sitesi imtiyaz sahibi Taytak, ilçedeki sokak köpekleriyle ilgili bir haber kaleme aldı.

MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı'ndan gazetecilere ağır hakaret: Zamanı gelince düğünlerde karı kıyafetiyle oynatırızMHP'li Bolvadin Belediye Başkanı'ndan gazetecilere ağır hakaret: Zamanı gelince düğünlerde karı kıyafetiyle oynatırız

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL SÖZLER

MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, bunun üzerine, haberde kullanılan fotoğrafın daha önce çekildiğini ve algı operasyonu yapıldığını savunan bir açıklama yaptı.

Paylaşımında iki farklı fotoğraf paylaşarak algı operasyonuna maruz kaldığını öne süren Aynacı, "Bu fotoğraf önceden çekilmiş ve sanki bugünmüş gibi algı operasyonu yapmaya çalışan memleket düşmanı ve onun itleri. Lütfen bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin ve memleketimizin gelişmesinden rahatsız olanlara fırsat vermeyelim. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok. Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıda sırıda çarşıda gezerler" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu paylaşım sonrası gazeteci Taytak, Aynacı hakkında Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Taytak'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Derviş Aynacı, şahsıma 'it' demek suretiyle alenen hakaret, 'gerekeni yapar, karı kıyafet giydirir, düğünlerde oynatırız' şeklinde tehdit suçlarını işlemiştir. Ayrıca bu şekilde söylemde bulunarak halkı birbirinden ayrıştırmaya, gazetecilik yapan haber muhabirlerinin halk nezdindeki itibarını zedelemeyi, halkı taraf tutmaya yönlendirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği ortadadır."

Taytak'ın kaymakamlığa yaptığı koruma başvurusunun da kabul edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

