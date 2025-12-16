AKP'de toplu istifa! 14 kişi birden

AKP'de çeşitli görevlerde bulunan 14 üye partiden ve görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesine dair henüz bir açıklama yapılamadı.

AKP'DE TOPLU İSTİFA

AKP Batman Beşiri İlçe Teşkilatı'nda çeşitli kademelerde görev yapan toplam 14 kişi, partiden istifa ettiklerini duyurdu. Alınan istifa kararlarının ilçe yönetimi, belde teşkilatı ve mahalle başkanlıklarını kapsadığı ifade edildi.

Elip Haber'de yer alan habere göre; istifa edenler arasında ilçe teşkilatının ana kademesinde görev yapan 7 asıl ve 3 yedek yönetim kurulu üyesi yer aldı.

Ana kademeden ayrılan isimler Mahmut Can, Ekrem Çiçek, Alaattin Çaprak, Ali Rıza Balcı, Mehmet Akın, Mustafa Atan, Ayhan Kavşut, Hüsnü Bozğan, Gülhan Başer ve Nazlı Sayğı olarak sıralandı.

BELDE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AKP İkiköprü Belde Başkanı Bayram Değirmenci’nin de görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ayrıca ilçe merkezinde görev yapan dört mahalle başkanı da istifa etti. Görevlerinden ayrılan mahalle başkanları; Bağdu Mahallesi Başkanı Şerif Alpkan, Mehmet Yatkın Mahallesi Başkanı Mehmet Sayğı, Kobin Mahallesi Başkanı Ahmet Beydili ve Milli Egemenlik Mahallesi Başkanı Fahri Sarıkaya oldu.

İstifaların gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.