Erdoğan'ın adaylık planını eski yol arkadaşı anlattı! "Bilal Erdoğan'ı muhtemelen hazırlıyorlar"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Halk TV ekranlarında iktidarın yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geleceği ve AKP'nin yönetimi konusunda "Bilal Erdoğan" formülünün devreye sokulduğunu öne sürdü.

Meclis'teki "Terörsüz Türkiye" tartışmaları ve yeni anayasa söylemlerini değerlendiren Üstün, Cumhur İttifakı'nın asıl amacının Erdoğan'ın yeniden adaylığı olduğunu belirtti.

Üstün şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı, Sayın Erdoğan'ın adaylığı meselesinde önce ölümü gösterip sonra sıtmaya razı etme durumunda. Bunların yeni anayasa yapmak gibi öncelikli bir hedefinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeni anayasa yaptığınızda bunu referanduma götürmek zorundasınız. 400 veya 500 oyla da çıksa meşruiyet için referandum gerekir. Bu riskli bir yoldur. Şu anda tek amaçları Sayın Erdoğan'ı tekrar aday yapabilmek. Meclis'te 360 milletvekili ile erken seçim kararı alırlarsa bu hedefe risksiz ulaşırlar. Bunun için DEM Parti veya başka vekillerin desteği aranabilir."

ERKEN SEÇİM TARİHİ İÇİN NET TAHMİN: KASIM 2027

Erken seçimin zamanlamasıyla ilgili de konuşan Üstün, iktidarın kış şartları bastırmadan bir seçim planladığını iddia etti:

"Erken seçim kavramının Anayasa'da net bir tarifi yok. Mayıs 2023'te seçim yapmıştık, bir hafta öncesine bile alsalar YSK bunu erken seçim sayar. Benim zihnimden geçen tarih; 2027'nin Kasım ayının ilk haftasıdır. Kışın ağır yükünü vatandaşa hissettirmeden, Erdoğan'ın bir kez daha adaylığını garanti altına almak isteyeceklerdir. Erdoğan durduk yere seçim yapmaz, ancak yeniden adaylık ihtimali doğacağı için mecburiyetten bu yola başvuracaktır."

"ERDOĞAN YETKİLERİNİ SON SANİYEYE KADAR KULLANIR"

Kürşad Oğuz'un "Erdoğan kendi yerine başka bir aday çıkarır mı?" sorusunu yanıtlayan Üstün, Erdoğan'ı yakından tanıyan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'dan çok kez duydum; 'Benim bir saniye dahi o yetkileri kullanma zamanım olsa onu kullanırım' derdi. Dolayısıyla kendi isteğiyle çekilmez. Bütün çalışmalar, tüzük değişiklikleri ve atraksiyonlar, Erdoğan'ın biyolojik ömrüyle siyasi ömrünü denkleştirme hedefine matuftur. Sağlığı elverirse 2027 veya 2028'de mutlaka yine kendisi adaydır."

Özel'den Erdoğan'a adaylık çağrısı! "Sen yoksan oğlun o da yoksa damadın hodri meydan"

"BERAT ALBAYRAK PROJESİ AKAMETE UĞRADI SIRA BİLAL ERDOĞAN'DA"

Programın en dikkat çekici bölümünde Üstün, AKP'nin geleceği için Bilal Erdoğan isminin öne çıkarıldığını belirtti. Geçmişte Berat Albayrak üzerinden denenen projenin şimdi Bilal Erdoğan üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Üstün, şu detayları paylaştı:

"Eskiden Erdoğan 'Partiler de insanlar gibi fanidir, benimle kapanır' derdi. Hatta 15 yıl önce 'Ben bir demokrasi derneği kurup gençlere ders vereceğim' diyordu. Ancak bu fikir zamanla değişti. Önce Berat Albayrak denendi. Hatta Bilal Erdoğan'ın son Erzincan konuşmasını izleyince aklıma Berat Albayrak'ın Sivas'taki toplantısı geldi. Albayrak, arkasında 'Türkiye'de Değişim Başlıyor' pankartıyla iş adamlarına hitap etmişti. Başka bir bakan bunu yapsa görevden alınırdı. Ancak Albayrak projesi tutmadı, 128 milyar dolar gibi maliyetler oldu."

Bilal Erdoğan'a göre babası yeterince güçlü değilmiş

"AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI BİLAL ERDOĞAN'A BIRAKILACAK"

Üstün, "yeni planın" detaylarını şöyle açıkladı:

"Şimdi ailece, 'Madem partimiz var, mahdumumuza bırakalım' fikrine dönüldü. Özal ve Demirel örneklerinde olduğu gibi, mirasın birkaç seçim daha götürülmesi hedefleniyor. Burada yanlış anlaşılmasın; Cumhurbaşkanlığı değil, AK Parti Genel Başkanlığı devredilecek. Proje şu: Erdoğan 2027 veya 2028'de tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek, akabinde makul bir sürede AK Parti Genel Başkanlığı'nı Bilal Erdoğan'a teslim edecek."

"TEŞKİLATLAR 'BİLAL ABİ' FORMÜLÜNE GÖRE DİZAYN EDİLİYOR"

Bilal Erdoğan'ın son dönemdeki yurt içi ve yurt dışı gezilerine (KKTC, İngiltere, Suriye sınırları) dikkat çeken Üstün, parti teşkilatındaki değişikliklerin de bu hazırlığın bir parçası olduğunu savundu:

"Bu hazırlığı sadece kamuoyunda değil, AK Parti teşkilatlarında da görüyoruz. Teşkilat Başkanlığına 1990 doğumlu bir isim getirildi. Bir önceki başkan da Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı ama artık yaşça da ona 'Bilal Abi' diyebilecek, daha genç bir kadro kuruluyor. Bu yeni başkan her hafta sessiz sedasız il ve ilçe başkanlarını değiştiriyor. Tüm bu emareler, Bilal Erdoğan'ın muhtemel genel başkanlığına hazırlık yapıldığını net bir şekilde gösteriyor."