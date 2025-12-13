Özel'den Erdoğan'a adaylık çağrısı! "Sen yoksan oğlun o da yoksa damadın hodri meydan"

Özel'den Erdoğan'a adaylık çağrısı! "Sen yoksan oğlun o da yoksa damadın hodri meydan"
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Kayseri'deki mitingde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a adaylık çağrısı yaptı. Özel, "‘Ey Erdoğan, sen sen sen. Yoksan oğlun, o da ise damadın istediğin hangi bakanınsa o bakanın. Çıksınlar karşımıza. Biz buradayız, adayımız burada, sandık burada" dedi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’incisi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısını yineledi.

Özgür Özel, iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri’deki senin seçmenine şunu izah edebilir misin? ‘Ben sefalet ücreti veriyorum emekliye, ben açlık sınırının neredeyse üçte ikisini veriyorum asgari ücretliye. Tarımda perişan oldu çiftçi, bugün Türkiye’de kimse halinden memnun değil. Ben son seçimi kazanmıştım ama benden sonra Türkiye’de birinci parti değişti. 25 milyon kişi beni sandığa çağırıyor ama ben kaçıyorum’ dediğinde Kayseri buna ‘İyi yapıyorsun’ mu diyecek?"

CHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacakCHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacak

"İMAMOĞLU MİLLETİN ADAYI"

“Neden korkuyorsun? Sandığı getir, karşımıza çık. Seçilirsen beş yıl daha görev yaparsın. Ama bu millet 23 Mart günü adayını belirledi. 15,5 milyon kişi, 2 milyon üyem var benim. 15,5 milyon kişi, iki elinde iki baston 93 yaşında ninem çıktı merdivenleri Ekrem’e sahip çıkmak için. Karnında üç aylık bebesi ile hamile kadınlar sandık başına koştu. Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıdır. Bu milletin adayıdır. Millet adayını dışarıda ve sandığı önünde istemektedir.”

ADAYLIK ÇAĞRISI

Son olarak Erdoğan’a açık çağrıda bulunan Özel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kayseri’den sesleniyorum. ‘Ey Erdoğan, sen sen sen. Yoksan oğlun, o da ise damadın istediğin hangi bakanınsa o bakanın. Çıksınlar karşımıza. Biz buradayız, adayımız burada, sandık burada. Hodri meydan Erdoğan, hodri meydan. Kayseri’den meydan okuyoruz sana. Biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz. Biz bu ülkede herkesin yüzünü güldürürüz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Siyaset
Erdoğan "Her ile üniversite" eleştirilerine İbrahim Tatlıses'in meşhur Oxford sözü ile yanıt verdi
Erdoğan "Her ile üniversite" eleştirilerine İbrahim Tatlıses'in meşhur Oxford sözü ile yanıt verdi
Belçika'nın 'Avrupa'nın güvenliği için Türkiye" çağrısına Erdoğan yanıt verdi: Bunun heyacanı içerisindeyiz
Belçika'nın 'Avrupa'nın güvenliği için Türkiye" çağrısına Erdoğan yanıt verdi: Bunun heyacanı içerisindeyiz