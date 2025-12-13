Özel'den Erdoğan'a adaylık çağrısı! "Sen yoksan oğlun o da yoksa damadın hodri meydan"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’incisi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısını yineledi.

Özgür Özel, iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri’deki senin seçmenine şunu izah edebilir misin? ‘Ben sefalet ücreti veriyorum emekliye, ben açlık sınırının neredeyse üçte ikisini veriyorum asgari ücretliye. Tarımda perişan oldu çiftçi, bugün Türkiye’de kimse halinden memnun değil. Ben son seçimi kazanmıştım ama benden sonra Türkiye’de birinci parti değişti. 25 milyon kişi beni sandığa çağırıyor ama ben kaçıyorum’ dediğinde Kayseri buna ‘İyi yapıyorsun’ mu diyecek?"

CHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacak

"İMAMOĞLU MİLLETİN ADAYI"

“Neden korkuyorsun? Sandığı getir, karşımıza çık. Seçilirsen beş yıl daha görev yaparsın. Ama bu millet 23 Mart günü adayını belirledi. 15,5 milyon kişi, 2 milyon üyem var benim. 15,5 milyon kişi, iki elinde iki baston 93 yaşında ninem çıktı merdivenleri Ekrem’e sahip çıkmak için. Karnında üç aylık bebesi ile hamile kadınlar sandık başına koştu. Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıdır. Bu milletin adayıdır. Millet adayını dışarıda ve sandığı önünde istemektedir.”

ADAYLIK ÇAĞRISI

Son olarak Erdoğan’a açık çağrıda bulunan Özel, sözlerini şu şekilde tamamladı: