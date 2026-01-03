İBB soruşturmasında Erdoğan'ın mektubu okundu! Avrasya Tüneli'ni yapan ismin dosyası ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonuyla tutuklanıp adli kontrolle serbest bırakılan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Arıoğlu’nun dosyası ana davadan ayrıldı. Arıoğlu, 1 Aralık 2025’te İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak dosyasının ayrılmasını talep etti.

Dilekçesinde dikkat çeken unsur ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’a gönderdiği iki mektup oldu. Arıoğlu, bu mektupları mahkemeye delil olarak sundu.

ERDOĞAN TANZANYA LİDERİNE 'BU KİŞİYE GÜVENİN' MEKTUBU YAZMIŞ

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Tanzanya Cumhurbaşkanı Sayın Samia Suluhu Hassan’a gönderdiği mektubun önemli bir sonucu olarak, Tanzanya Lot 3 ve Lot 4 projeleri Yapı Merkezi’ne ihalesiz olarak verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tanzanya Cumhurbaşkanı’na ilettiği ikinci mektup sonrasında ise Yapı Merkezi’nin Lot 1 ve Lot 2 projelerindeki hak taleplerinden 352 milyon dolarlık kısmı Tanzanya Devleti tarafından kabul edilmiştir. Bu tutarların tahsili ve en kısa sürede ülkemize getirilmesi, kredilerin işler durumda kalması ve Tanzanya Devleti nezdinde yakın takip ve baskı oluşturulması ile mümkün olabilecektir"

İBB'ye 4. dalga operasyonu: Avrasya Tüneli'ni yapanlar da gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektuplarında, Yapı Merkezi için “Söz konusu şirketimize güvenerek kendilerine yeni projeleri emanet etmeniz bizleri mütehassıs etmiştir” ifadesi yer aldı.

Savcılık da dosyanın ayrılması yönünde görüş bildirdi ve mahkeme talebi 30 Aralık 2025’te kabul etti.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Daha önce tutuklanıp sonra serbest bırakılan Arıoğlu’na, Kirazlı-Halkalı metro ihalesiyle ilgili sorular yöneltildi. Suçlamalar arasında Yapı Merkezi’nin ihaleye yeterli olmadığı ve SGK borcu bulunmadığı yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu iddiaları da vardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 31. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı

Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi projelere imza atan Yapı Merkezi’nin yöneticilerinden ve Fahri Konsolos olan Arıoğlu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdışındaki iş yüküm nedeniyle Türkiye’deki ihalelerin detayları ile ilgili bir bilgi sahibi değilim. Bildiğim kadarıyla Yapı Merkezi her zaman SGK konusunda dikkatlidir. Kanuna aykırı bir işlem yapmaz. Muhtemelen, ihale konusu işin gerektirdiği teknik yeterlilik, Yapı Merkezi tarafından fazlası ile sağlanıyor olmalıdır. Zira Yapı Merkezi Türkiye’nin en eski ve en köklü toplu taşıma ve raylı sistem inşaat şirketidir. Dünya sıralamasında dahi her yıl ilk 10’a girmektedir.”

Şirketin diğer yöneticileri Mustafa Başar Arıoğlu, Özge Arıoğlu ve Murat Arıoğlu da gözaltına alınmıştı.

Arıoğlu, Fahri Konsolos unvanı kullandığı da görüldü.

Murat Arıoğlu’nun Slovenya Fahri Konsolosu olduğu ortaya çıkarken, Mustafa Başar Arıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldığı bilgisi de dosyada yer aldı.