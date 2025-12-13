CHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacak

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 75'incisi bugün saat 13.00’te Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Ancak miting öncesi şehirde asılan afişler dün akşam zabıta ekiplerince toplatıldı.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kul hakkı yiyenler, zulmedenler elbette rahatsız olacak. Ama emeğiyle ayakta duran Anadolu’nun güzel insanları müsterih olsunlar. Biz kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan; her haneye adalet, her sofraya bereket getirmeye geliyoruz. Yarın 75. eylemimizde Kayseri’deyiz.”

İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım



İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanıa dayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi: