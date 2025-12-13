CHP’nin 75. mitingi öncesi afişler indirildi! Özgür Özel: Zulmedenler rahatsız olacak

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75'incisi Kayseri’de yapılacak. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu miting öncesi mesaj verdi, afişler ise zabıtalar tarafından kaldırıldı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 75'incisi bugün saat 13.00’te Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Ancak miting öncesi şehirde asılan afişler dün akşam zabıta ekiplerince toplatıldı.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kul hakkı yiyenler, zulmedenler elbette rahatsız olacak. Ama emeğiyle ayakta duran Anadolu’nun güzel insanları müsterih olsunlar. Biz kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan; her haneye adalet, her sofraya bereket getirmeye geliyoruz. Yarın 75. eylemimizde Kayseri’deyiz.”

İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağımİmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım


İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanıa dayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

“Yarın Orta Anadolu’nun güzel şehri Kayseri bu bozuk düzene karşı ses çıkarmak için bir araya gelecek. Ben de televizyon başında sizlerle olacağım.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

