İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten bu yana devam eden "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, ara vermeden her hafta düzenleniyor.

Mitinglerin 74'üncüsü geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Çatalca'da düzenlendi.

CHP'nin Kayseri mitingi öncesi asılan afişler toplatıldı: İl Başkanı Özer'den tepki

75'NCİ MİTİNG KAYSERİ'DE

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlan ediyorum" diyerek, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ve il mitinglerinin 75'ncisi olacak olan mitingin, Kayseri'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

"TELEVİZYON BAŞINDA SİZLERLE OLACAĞIM"

Mitinglerde her zaman mektubu okunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, televizyon karşısında mitingi takip edeceğini söyledi:

İmamoğlu, "Yarın Orta Anadolu’nun güzel şehri Kayseri bu bozuk düzene karşı ses çıkarmak için bir araya gelecek. Ben de televizyon başında sizlerle olacağım." ifadelerini kullandı.