CHP'nin Kayseri mitingi öncesi asılan afişler toplatıldı: İl Başkanı Özer'den tepki

CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla düzenlediği miting serisinin 75’incisi, yarın Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Miting öncesinde kentin farklı noktalarına asılan davet afişleri, dün akşam saatlerinde zabıta ekipleri tarafından toplatıldı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer yaptığı açıklamada, yaşanan bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. Özer, Kayseri’de tarihi bir miting beklediklerini ifade etti.

Mitinge ilişkin konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, hazırlıklara ilişkin şunları söyledi:

"Gerçekten yarın Kayseri'de tarihi bir gün yaşayacağız, tarihi bir miting yaşayacağız. Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin 75’incisi ilimiz Kayseri'de yapılacak. Kurultaydan sonra ilk hafta sonu mitinginde de Genel Başkanımızı burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası iktidar mitingi olacak. Erciyes'in Dağı'ndan, Erciyesimizden tüm Türkiye'ye ben selamlarını iletiyorum. Gönlü, yüreği burada olanlar artık bilsinler ki hiçbir yer kale değil. Artık kale olayı Kayseri’de tamamen bitmiştir. Kale millettir, milletin iradesine karşı hiç kimse duramaz. Biz Kayserililer olarak tüm hemşerilerimle birlikte sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda istiyoruz. Onun için de 25 milyon imzanın olduğu TIR da Kayseri'de, bu meydanda vatandaşlarımıza gösterilecek. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da ekipteki arkadaşlarımız buranın planlamasını yapıyorlar. Çok güzel gidiyor. Tarihi bir miting olacak. Kayseri asla bugünü unutmayacak. 13 Aralık tarihe geçecek."

"ERCİYES GİBİ DİMDİK GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDA DURUYOR KAYSERİ HALKI"

Özer, Kayserili vatandaşların İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı özgürlük talep ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes, ‘İmamoğlu'na özgürlük’ diyor. Genel Başkanımızın dimdik yanında, arkasındalar. Onun için dedim; Erciyes gibi dimdik Genel Başkanımızın arkasında duruyor Kayseri halkı. Tutuklu olan bütün belediye başkanlarımızı, Ekrem Başkanımızı yanlarında aday olarak görmek istiyorlar. 15 buçuk milyon kişinin iradesiyle cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem Başkanımızı, tüm Kayseri halkı cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor."

"BURADAN TÜM TÜRKİYE'YE İKTİDAR MÜJDESİNİ VERECEĞİZ"

Özer, Kayseri’deki yurttaşların yaşadığı sorunlara ilişkin de şunları söyledi:

"Kayseri’nin tüm Türkiye'de olduğu gibi, en büyük sorunlardan bir tanesi tabii ki ekonomik kriz. Vatandaşlarımız geçinemiyor. Açlık sınırının altında vatandaşlarımız. Kayseri'nin sanayisinde de aslında bir sıkıntı yaşıyoruz. Ekonomik anlamda sadece asgari ücretlilerimiz, emekçilerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimiz değil; iş dünyası da büyük bir sıkıntı içerisinde ama malum hiç kimse kameralar karşısında bunu çok dile getiremiyorlar. Kayseri'de sorun çok aslında. Şöyle iyi bir şey desem diye düşünüyorum bazen. Memleketim burası diyorum. Ama aklıma inanın hiçbir şey gelmiyor. Her alanda sıkıntı çok büyük. Yarın bu meydanda çocuğuna harçlık veremeyen babalar olacak. Yarın bu meydanda çocuklarının beslenme çantasına ne koyacağının kaygısını taşıyan anneler olacak. Ay sonunu getiremeyen emekliler olacak. Torunlarına harçlık veremeyen emeklilerimiz olacak. Emekçilerimiz olacak, öğrencilerimiz olacak. Yarın burası sorunları olan herkesin, bütün vatandaşlarımızın, işçilerimizin, asgari ücretlilerin hepsinin ortak bir paydada buluştuğu yer olacak. Buradan tüm Türkiye'ye iktidar müjdesini vereceğiz biz."

CHP’nin yarın yapılacak mitingine ilişkin kentin farklı bölgelerine asılan afişler, zabıtalar tarafından söküldü. Özer, bu konuya ilişkin şöyle konuştu:

"CHP’LİLER OLARAK HOŞGÖRÜ İSTİYORUZ, EŞİT ŞARTLARDA OLMAK İSTİYORUZ"

"Bu tip olayların katılımı daha da artıracağını düşünüyorum. Genel Başkanımızın mitingine davet için astığımız kırlangıçları, belediyede zabıta olduğunu söyleyen kişiler tarafından maalesef söküldü. Buna izin vermek istemiyorlar. Bunun da bence tek bir sebebi var, korkuyorlar. Genel Başkanımızın resminden korkuyorlar. Nasıl ki cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tweet’inden, resminden, sesinden korkuyorlarsa Kayseri de Genel Başkanımızın fotoğrafından bile korkuyor. Bu süslemelere, davetlerimizle ilgili afişlerimize biz hoşgörü istedik kendilerinden. Çünkü eğer emin olun ki şu anda buraya AKP'nin ya da diğer siyasi partilerden, iktidar partilerinden bir tanesinin genel başkanı gelecek olsaydı emin olun bakın hemen şurada kalemiz var, kale duvarları da dahil olmak üzere, otobüsler, tramvaylar her yer ama her yer onların ilanlarıyla, onların bayraklarıyla donatılırdı. Biz Kayserililer olarak, CHP’liler olarak hoşgörü istiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz. Çünkü Kayseri hepimizin, burası hepimizin. Hepimiz vatanımızı, milletimizi, ülkemizi çok seven insanlarız. Biz eşitlik, adalet istiyoruz. Aynı şartlarda, eşit şartlarda olmak istiyoruz. Talebimiz bu yöndeydi. Benim görüşmelerim de hep bu yöndeydi. Aslında görüşmelerimde olumsuz hiçbir tavır almamıştım ama maalesef böyle üzücü bir durum yaşadık."

“HAK, HUKUK ARAYAN HERKESİ YARIN BURAYA DAVET EDİYORUM”

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayserili vatandaşları yarınki mitinge şu sözlerle davet etti: