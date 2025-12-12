Karşıya geçmek isterken araba çarpan 3 kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada!

Yayınlanma:
Uşak’ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Uşak’ın Eşme ilçesi Ahmetler köyü yakınlarında, Eşme-Uşak kara yolu üzerinde meydana geldi.

Eşme’den Uşak istikametine seyir halinde olan B.S.F.'nin kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan dört kişilik yaya grubuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) etrafa savruldu. Yanlarındaki dördüncü kadın ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsü B.S.F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var
