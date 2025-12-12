Karşıya geçmek isterken araba çarpan 3 kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada!

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Uşak’ın Eşme ilçesi Ahmetler köyü yakınlarında, Eşme-Uşak kara yolu üzerinde meydana geldi.

Eşme’den Uşak istikametine seyir halinde olan B.S.F.'nin kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan dört kişilik yaya grubuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) etrafa savruldu. Yanlarındaki dördüncü kadın ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dilovası'nda 7 kişiye mezar olan kaçak bina olaydan bir ay sonra yıkıldı!

Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsü B.S.F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.