Meteoroloji devamı gelecek dedi: Yurdun büyük bölümü için yoğun kar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışları bitmeden, yurdun birçok bölgesinde yine kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve İstanbul'un doğusunda kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Bu bölgelerde ulaşım aksamaları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde ise azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yarın Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor. Bu nedenle ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme gibi risklere karşı tedbir alınması önem taşıyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları bu konularda da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA -9°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -13°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -12°C, -3°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -16°C, -9°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KONYA -8°C, -1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Düzce ve Bolu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU -17°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -9°C, 4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

SİNOP 0°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK -4°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA -10°C, -2°C

Çok bulutlu

RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -11°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -16°C, -10°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA -11°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN -8°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -8°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı