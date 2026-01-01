Meteoroloji'den üç bölge için çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Vatandaşlar, söz konusu durum karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

ÇIĞDAN NASIL KORUNURUZ?

Kış aylarında artan kar yağışlarıyla birlikte çığ tehlikesi de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayanlar ile doğa sporlarıyla ilgilenen vatandaşları çığ riskine karşı uyarıyor.

İşte çığdan korunmak için alınması gereken önlemler: