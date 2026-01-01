Meteoroloji'den üç bölge için çığ uyarısı!

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Vatandaşlar, söz konusu durum karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

ÇIĞDAN NASIL KORUNURUZ?

Kış aylarında artan kar yağışlarıyla birlikte çığ tehlikesi de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayanlar ile doğa sporlarıyla ilgilenen vatandaşları çığ riskine karşı uyarıyor.

İşte çığdan korunmak için alınması gereken önlemler:

* Çığ riski bulunan bölgelere uyarılar dikkate alınmadan girilmemeli. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çığ uyarıları mutlaka takip edilmeli.

* Dik ve eğimi yüksek yamaçlardan uzak durulmalı. Özellikle 30 derece ve üzeri eğime sahip alanlar çığ açısından yüksek risk taşıyor.

* Yeni yağmış ve rüzgarla taşınmış kar tabakalarına dikkat edilmeli. Bu tür kar örtüsü çığ oluşumunu kolaylaştırıyor.

* Tek başına hareket edilmemeli. Dağ yürüyüşleri ve kayak faaliyetleri mutlaka grup halinde yapılmalı.

