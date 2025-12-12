Dilovası'nda 7 kişiye mezar olan kaçak bina olaydan bir ay sonra yıkıldı!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 7 kişilik bilirkişi heyeti, 28 Kasım 2025 tarihli nihai raporunu tamamlayarak savcılığa sundu.

7 işçinin öldüğü imalathanenin bilirkişi raporu çıktı: Uygunsuz üretim, kaçak kat, eksik denetim

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda, üçü çocuk toplam yedi kişinin hayatını kaybetmesine ve altı işçinin yaralanmasına neden olan olayda, ruhsatsız ve kaçak olarak faaliyet gösteren tesiste iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, ayrıca sigortasız işçi çalıştırıldığı tespiti yer aldı. Bu gerekçelerle tesis sahipleri “asli ve ağır kusurlu” sayıldı.

Raporda, yapının denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, kaçak bina için zamanında mühürleme ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmediği gerekçesiyle Dilovası Belediyesi için de “idari tali kusur” değerlendirmesi yapıldı.

7 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNA BİR AY SONRA YIKILDI

Halk TV’nin olay yerini görüntüledi. Halk TV muhabiri Umut Taştan, bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Üçü çocuk yedi kişinin yaşamını yitirdiği kaçak yapının olaydan yaklaşık 1 ay sonra yıkıldığı ortaya çıktı.