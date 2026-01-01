AFAD’dan karda mahsur kalanlar hakkında açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışına ilişkin son durumu ve yürütülen çalışmaları paylaştı. Yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişinin ilgili ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

35 BİN 531 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, gelişmelerin 7/24 takip edildiği ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm afet gruplarının aktif hale getirildiği vurgulandı. Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 35 bin 531 personel ve 10 bin 163 araç/iş makinesi görev yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezlerine ulaşan toplam 1.987 ihbara müdahale ediliyor.

43 BİN 547 HANEDE ELEKTRİK YOK

Kar yağışı nedeniyle 23 ilde toplam 6 bin 189 köy yolu ile Adıyaman-Sincik, Diyarbakır-Adıyaman ve Adana-Kayseri karayolları ulaşıma kapalı. Ayrıca 14 ilde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilemiyor ve enerji kesintilerini gidermeye yönelik çalışmalar sürüyor.

DAĞITILAN MALZEME SAYISI AÇIKLANDI

Ulaşım aksamaları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara 6 bin 196 paket su, 3 bin 210 kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak/soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba ve 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtıldı.

ARTVİN'DEKİ ÇIĞ FELAKETİ

31 Aralık'ta Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığda üç kişi kar altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

VAN'DAKİ ÇIĞ VE TAHLİYE

Van'ın Çatak ilçesinde ise kar kütlesinin altında kalan üç kişiden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti, iki kişinin tedavisi sürüyor. Risk nedeniyle bölgedeki 22 hanede yaşayan 153 vatandaş tedbiren kamu tesislerine alındı.

UYARI VE TEDBİR ÇAĞRISI

AFAD, Meteoroloji'nin 1-5 Ocak arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ tehlikesi uyarısını hatırlatarak, vatandaşları buzlanma, don, tipi ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.