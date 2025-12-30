Son Dakika | AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7.8 km derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi.

AFAD DUYURDU

Saat 18.05 sıralarında olan deprem ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: