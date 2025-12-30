Son Dakika | AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Son Dakika | AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Son dakika... Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD medyana gelen depremin büyüklüğünü 4.4. olarak açıkladı.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7.8 km derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi.

AFAD DUYURDU

Saat 18.05 sıralarında olan deprem ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • Büyüklük:4.4 (Mw)
  • Yer:Akdeniz
  • Tarih:2025-12-30
  • Saat:18:05:29 TSİ
  • Enlem:35.29833 N
  • Boylam:35.35861 E
  • Derinlik:7.88 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

