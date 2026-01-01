Yurttaş zorlu havada kahve siparişine isyan etti: Kar yağıyor insanlık yapın

Kar yağışı altında bir binaya kahve siparişi gelmesi, çevredeki bir kişinin tepkisini çekti. Kuryenin zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalmasına isyan eden vatandaşın, "İnsanlık yapın, kahve içmeyin" sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Türkiye’de yurt genelinde kar yağışı etkili olurken zorlu hava koşullarında verilen bir kahve siparişi, yurttaşın tepkisine neden neden oldu. Bir vatandaş, zorlu hava koşullarında çalışmak zorunda kalan kuryeyi görüntüleyerek, sipariş verenlere seslendi. Olay sosyal medyada yeni bir tartışmayı fitilledi.

‘KAR YAĞIYOR İNSANLIK YAPIN’

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, kar yağışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın kar yağıyor, görüyor musunuz? Sadece kahve siparişi verdiler ve adamı buna getirdiler. Böyle bir rezillik olmaz. İnsanlık yapın, kahve içmeyin"

Kar yağışını fırsat bilip oraya koştular: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!Kar yağışını fırsat bilip oraya koştular: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

İstanbul'da ani kar yağışı için saat verildi! İşte o 13 ilçeİstanbul'da ani kar yağışı için saat verildi! İşte o 13 ilçe

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BÜYÜDÜ

Paylaşılan görüntüler, kötü hava koşullarında çalışan kuryelerin güvenliği ve tüketici sorumluluğu konusunu yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, olumsuz hava şartlarında zorunlu olmayan siparişlerden kaçınılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise, asıl sorumluluğun kuryelere güvenli çalışma koşulu sağlaması gereken firmalarda olduğunu dile getirdi.

