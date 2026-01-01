Kar yağışını fırsat bilip oraya koştular: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Yayınlanma:
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilen kayakseverler Erciyes’e akın etti.

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kar sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

erciyes-6.jpg

OTEL REZERVASYONLARI YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile hem kış tatili yapmak isteyen hem de günübirlik kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören merkezde, otel rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Bu yılbaşı herkes orada olacak: Doluluk oranları yüzde 100'e dayandıBu yılbaşı herkes orada olacak: Doluluk oranları yüzde 100'e dayandı

erciyes-10.jpg

KAR KALINLIĞI 130 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yeni yılın ilk gününde kar yağışını fırsat bilenler Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre yoğun tipi ve kar yağışının yaşandığı Erciyes’te kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı ve Erciyes’ten şehir merkezine giden yolların araç trafiğine kapandığı öğrenildi.

erciyes-7.jpg

erciyes-8.jpg

Kaynak:DHA

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Türkiye
Üsküdar'da kar altında 'açlık' isyanı
Üsküdar'da kar altında 'açlık' isyanı
Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye yükseldi