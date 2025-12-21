Bu yılbaşı herkes orada olacak: Doluluk oranları yüzde 100'e dayandı

Yayınlanma:
Vize sorunları nedeniyle tatilciler bu yıl yurt içi destinasyonlara yöneldi. Ege başta olmak üzere İzmir ve çevresindeki otellerde doluluk oranları yüzde 90’ı aşarken, bazı tesislerde yüzde 100’e ulaştı.

Yılbaşı yaklaşırken tatil rezervasyonları Türkiye genelinde ve İzmir özelinde geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Türkiye genelinde yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 10-15'lik bir artışın söz konusu olduğunu dile getiren TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, İzmir ve çevresinde bu artışın yüzde 15-20'ye kadar çıktığını belirtti.

Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, iç turizme yönelik kampanyaların artması, ulaşım maliyetlerinde görece denge sağlanmasının talebi artırdığını aktaran Karadeveci, döviz kurlarındaki dalgalanmaların bazı tüketicileri kısa süreli ve yakın destinasyonlara yönlendirdiğini dile getirdi.

"CİDDİ TALEP GÖRÜYOR"

Yurt içinde yılbaşında en çok tercih edilen rotaların Kapadokya, Sapanca, Uludağ, Kartalkaya, Abant ve Ege Bölgesi olduğunu dile getiren Karadeveci, Ege Bölgesi'nin dört mevsim turizme uygun yapısı nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ege Bölgesi, ılıman iklimi, gastronomisi ve alternatif tatil seçenekleriyle yılbaşında ciddi talep görüyor. İzmir ise bu talebin merkezlerinden biri haline geldi" diye konuştu.

"YÜZDE 100'E YAKLAŞTIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN"

İzmir'de yılbaşı döneminde en çok tercih edilen ilçelerin Çeşme, Alaçatı, Urla, Seferihisar ve Foça olduğunu vurgulayan Karadeveci, "Şehir merkezindeki nitelikli oteller de önemli ölçüde talep görüyor. Bu bölgelerde yılbaşı haftasında doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 90'a, bazı tesislerde ise yüzde 100'e yaklaştığını söylemek mümkün" dedi.

"YURT DIŞI PLANLARINI SINIRLADI"

Vatandaşların yılbaşında yurt içi destinasyonları bu yıl daha fazla tercih ettiğini aktaran Karadeveci, şöyle devam etti:

"Vize randevularında yaşanan sıkıntılar, vize ücretlerindeki artış ve belirsizlikler, özellikle yılbaşı gibi kısa süreli tatillerde yurt dışı planlarını sınırladı. Bu nedenle pek çok vatandaşımız yeni yılı yurt içinde karşılamayı tercih etti."

"YILBAŞI DÖNEMİNDE YOĞUN TALEP ALIYOR"

Yurt dışı tercihlerinde vizesiz ya da kolay vize alınabilen destinasyonlara ilginin belirgin şekilde arttığına dikkati çeken Karadeveci, "Özellikle Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek gibi Balkan ülkeleri, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır yılbaşı döneminde yoğun talep alıyor. Vize sorunu yaşamayan veya uzun süreli Schengen vizesi bulunan vatandaşlarımız ise İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Çekya gibi Avrupa destinasyonlarını tercih ediyor" diye konuştu.

Kaynak:DHA

