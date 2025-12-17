Yılbaşı kutlamalarına saat ayarı: Saate dikkat

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala yılbaşı kutlamalarına saat ayarı yapıldı. Sınırı yapılan toplantıyla resmen açıklandı. Saate dikkat çekildi.

Özgür Kocaeli'den Muhammet Emin Can'ın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapıldı.

KAPANMA SAATİ DEĞİŞTİ

Toplantıda yılbaşı kutlamaları da görüşüldü.

31 Aralık Çarşamba gününü 1 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece eğlence mekanlarının kapanma saati değişti.

Karara göre normalde 00.00'a kadar açık olan eğlence mekanları yılbaşı gecesi saat 03.00'e kadar açık olabilecek. Saat 03.00'ten sonra mekanlar kapanacak.

Yılbaşının ardından eğlence mekanlarının açık kalabileceği saat yeniden 00.00 olarak uygulanacak.