Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde, zemin kattaki kazan dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Evrenseki Mahallesi’nde saat 13.00 civarında meydana geldi.

Tadilat çalışmaları sırasında çıktığı belirlenen yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında otelde konaklayan misafirler ile personel hızla tahliye edilirken, jandarma ekipleri çevrede güvenliği sağladı.

Otelin restoran kısmında yangın paniği!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahale sırasında otelde görevli bir personelin dumandan etkilendiği, hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı dışarı çıkarılan yaklaşık 200 kişi yeniden otele alınmaya başlandı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.