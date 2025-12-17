Bahadır Grammeşin cinayeti davası ertelendi

Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde yaşanan Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin dava bugün görüldü. Eğitim Sen üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin, o gece sokaktaki kadınlara yönelik tacizi önlemek isterken kalabalık bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ana davada yargılanan 5 sanığa 25’er yıl hapis cezası verilmiş, ancak sanıklardan Hasan Özcan 2017 yılındaki karar duruşmasında verilen arada firar ederek izini kaybettirmişti.

SANIK YILLAR SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Hasan Özcan, geçtiğimiz yıl Arnavutluk’ta yakalanarak 2024 yılında Türkiye’ye iade edilmişti. BirGün'de yer alan habere göre iadesinin ardından tutuklanan Özcan, yıllar sonra İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanığın hukuki durumu ve cinayetteki rolüne ilişkin dosyalar yeniden ele alındı. Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Grammeşin ailesi ve avukatlarının adalet bekleyişi sürerken, davanın bir sonraki duruşması10 Şubat 2026 tarihine ertelendi.