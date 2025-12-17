Bursa'da kan donduran olay: Kızını boğup intihar etti!

Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan üç katlı bir binada 15 Aralık gecesi yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, ailenin en büyük kızı olan ve bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey, yaşadıkları binanın giriş katındaki dairesinde hareketsiz halde bulundu. Aynı anlarda baba Nazmi Aybey’in de binanın çatı katında intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsi ve olay yeri inceleme çalışmaları, genç kızın yüzündeki tırnak izleri ve cesedinin yanındaki yastığın, babası tarafından boğularak öldürüldüğünü kesinleştirdi.

Oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey’in çevresinde güler yüzlü ve iyi komşuluk ilişkileriyle tanındığı, ancak son dönemlerde 'açıklayamadığı bir durgunluk' içinde olduğu belirtildi. Üç kız babası olan Aybey’in, ailesiyle aynı binada yaşadığı, kızların her akşam anne ve babalarıyla vakit geçirdikten sonra uyumak için alt kattaki dairelerine indikleri öğrenildi. Olayın yaşandığı gece ise ailenin diğer üyelerinin üst katta veya dışarıda olduğu, Kübra’nın ise alt kattaki odasında yalnız olduğu kaydedildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından Ovaakça Merkez Camisi’ne getirilen baba ve kızın cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında karşılandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kübra Aybey ve kendisini hayattan koparan babası Nazmi Aybey, Ovaakça Mezarlığı’nda yan yana açılan mezarlarda defnedildi. Polis ekiplerinin olayın nedenine ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.