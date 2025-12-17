Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Yayınlanma:
Adana’da yeni sevgilisiyle bir olup eski sevgilisini konuşma bahanesiyle konuma çağıran genç kadın ve yanındaki saldırganın kurduğu tuzak ölümle bitti. 10 bıçak darbesiyle cinayeti işleyen şüpheli, 5. kattan aşağı atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde 12 Aralık sabahı meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Murat İnanmaz, iddiaya göre eski sevgilisi Yasemin S. tarafından bir konuma çağrıldı. Ayrıldığı sevgilisinin barışma ya da konuşma isteğiyle bölgeye giden İnanmaz, karşısında Yasemin S. ile birlikte kadının yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül’ü buldu. Taraflar arasında başlayan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Bülbül, yanındaki bıçakla Murat İnanmaz’ı vücudunun 10 farklı yerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybederken, saldırgan ve kız arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

SALDIRGAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı teknik takip sonucunda zanlıların Sarıçam ilçesinde bir arkadaşlarına ait apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Özel harekat destekli operasyon sırasında polisin geldiğini fark eden Abdülkadir Bülbül, yakalanmamak için 5. kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde saldırgan, sevgilisi Yasemin S. ve onlara yardım eden Sezercan Ç. ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

16 yaşında 9 yaş büyük erkekle evlendirildi! İki çocuğu vardı bıçaklanarak öldürüldü16 yaşında 9 yaş büyük erkekle evlendirildi! İki çocuğu vardı bıçaklanarak öldürüldü

Emniyetteki ifadesinde niyetinin öldürmek değil sadece konuşmak olduğunu savunan Bülbül, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini iddia ederek pişman olduğunu söyledi. Yasemin S. ise eski sevgilisinin kendisini sürekli arayarak rahatsız etmesi üzerine yeni sevgilisiyle bu durumu çözmek için buluşma ayarladıklarını belirtti. Adliyeye sevk edilen Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve onlara yataklık eden arkadaşları Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Türkiye
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı