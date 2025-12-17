Seren Serengil’den Gülşah Durbay'ın ailesine taziye ziyareti

Seren Serengil’den Gülşah Durbay'ın ailesine taziye ziyareti
Yayınlanma:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziye ziyaretine ünlü sanatçı Seren Serengil de katıldı.

Bugün Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Fatih Sergi Salonu’nda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından taziye ziyareti düzenlendi

Ünlü sanatçı Seren Serengil de taziye ziyaretine gelerek Gülşah Durbay’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Serengil, haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte taziyeye geldi.

seren-serengilden-gulsah-durbayin-ailesine-taziye-ziyareti-1.jpg

Serengil, taziye ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay ve annesi Fatma Durbay’a taziyelerini iletti.

Durbay’ın annesi Fatma Durbay ile bir süre sohbet eden Serengil, acılı aileye destek mesajlarını paylaştı.

seren-serengilden-gulsah-durbayin-ailesine-taziye-ziyareti-1.png

DESTEĞİNİ ARTTIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Diğer yandan Serengil, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi Hayvan Barınağı’na daha önce yaptığı desteğini arttırdığını açıklamıştı.

Daha önce Şehzadeler Belediyesi Hayvan Barınağı’na 55 kulübe ve 2 konteyner göndererek üç hayvanı sahiplendiğini açıklayan Serengil, Durbay’ın anısına barınağa yeni kulübe ve konteyner siparişi verdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Kaynak:AA

