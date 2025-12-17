Kızı ile torununu öldüren sanığa verilen ceza belli oldu!

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Merve Karabaş, işe gitmek üzere oğluyla birlikte aracına bindiği sırada babası Osman Nuri Keskin’in saldırısına uğramıştı. Adana’dan gelerek sokakta pusu kuran Keskin, önce kızını araç içinde katletmiş, ardından otomobilden inerek kaçmaya çalışan 7 yaşındaki torunu Ata Alp’i arkasından ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan cani zanlı hakkında Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün karar aşamasına gelindi.

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Karar duruşmasında savunma yapan sanık Osman Nuri Keskin, cinayetleri işlediğini kabul etmesine rağmen saldırıyı tasarlamadığını ve planlı hareket etmediğini iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını yerinde bulmayarak Keskin’i iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da herhangi bir indirim uygulanmaksızın 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Merve Karabaş’ın kayınpederi Rafet Karabaş, adaletin yerini bulduğunu belirterek bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diledi. Kayınvalide Gülhan Karabaş ise sanığın hak ettiği en ağır cezayı aldığını ifade ederek, "Giden geri gelmiyor ama bu karar bir nebze de olsa teselli oldu" dedi. Mahkemenin verdiği bu emsal karar, çocuk ve kadın cinayetlerine karşı yargının tavizsiz tutumunu bir kez daha ortaya koydu.