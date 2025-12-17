Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden paylaştığı bir mektupla cezaevindeki son durumu ve "Kampta Gazeteciler Günü" olarak adlandırdığı Cumartesi görüşmelerini aktardı. Gökce; Enver Aysever, Merdan Yanardağ, Fatih Altaylı ve Mehmet Akif Ersoy ile olan karşılaşmalarına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

"GÖRÜŞ ODALARINDA TEMAS YASAK"

Cumartesi günleri avukatı ile uzun süre çalıştığını ve bu süre zarfında yan görüşme odalarına gelen farklı isimlerle selamlaşma fırsatı bulduğunu belirten Gökce, cezaevi prosedürlerine değindi. Gökce, "Görüşme odaları ya da koridorlarda tutuklu ya da hükümlülerin birbirine temas etmesi yasak. Memur arkadaşlar 30-40 metre öncesinden gelen olursa aramıza girip önlem alıyorlar. Bu nedenle ancak bu kadarlık sesle hatırlaşmak mümkün oluyor" diyerek, bunun ötesindeki iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ENVER AYSEVER VE MERDAN YANARDAĞ İLE KARŞILAŞMA

Gökce, görüş sırasında ilk olarak gazeteci Enver Aysever ile karşılaştığını belirtti. Aysever’in sağlık durumunu soran Gökce, "Gayet iyi ve diriydi" gözlemini paylaştı. Aysever’in ardından yan odaya Merdan Yanardağ’ın geldiğini aktaran Gökce, Yanardağ hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Merdan abi zaten ilk mapus deneyimi olmadığı için alabildiğince dirençli ve güçlü. Belki de -tarihi sebeplerle- solcular olarak bu anlamda daha şerbetli ve güçlüyüz. Avukat odasından sıcacık öpücüklerimizle birbirimizle hatırlaştık."

Mehmet Akif Ersoy'un Son Durumu: Şokta Görünüyordu

Buğra Gökce’nin mektubunda en dikkat çeken bölüm ise gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili gözlemleri oldu. Ersoy ile selamlaştığını ve moralini sorduğunu belirten Gökce, deneyimli gazetecinin zor bir süreçten geçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Şokta görünüyordu sanki. 'İyi olacağım herhalde' diyebildi. Sonra gelen avukat arkadaşı ile sarıldılar. Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik. Mehmet Akif Bey dahil herkes için zorlu anlardı. İlk giriş günleri bir yıkım oluyor."

Gökce, ortamdaki dayanışmaya da dikkat çekerek, Merdan Yanardağ’ın da Ersoy’a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, tanışıklık olmasa bile içeride "kader arkadaşı" kıvamında bir selamlaşma kültürü olduğunu ifade etti.

FATİH ALTAYLI HAKKINDA: HUKUKSUZLUĞUN EN AÇIK ÖRNEĞİ

Öğleden sonraki görüşme çıkışında gazeteci Fatih Altaylı ile karşılaştığını belirten Gökce, Altaylı’yı cezaevinde geçirdiği aylar boyunca bir "abi" olarak gördüğünü söyledi. Altaylı’nın durumu için sert eleştirilerde bulunan Gökce, "Uğradığı haksızlık çok ama çok büyük. Hukuksuzluğun en açık örneği gibi geliyor bana. Olmayan suçtan ceza ve hükmen tutuklama! Söz bitiyor bir yerde" değerlendirmesinde bulundu.

"SİLİVRİ TARİHE GEÇECEK BİR KAMPÜSE DÖNDÜ"

Buğra Gökce, Cumartesi günü sadece gazetecilerle karşılaştığını belirterek, Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu profiline dair genel bir değerlendirme yaptı. Cezaevini "Toplama Kampı"na benzeten Gökce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye Başkanları, yetişmiş devlet kadroları, şehir plancıları, akademisyenler, gazeteciler, fikir insanları... Silivri adeta tarihe geçecek bir kampüse döndü. Tutuksuz yargılama uygulaması normal ve olması gerekirken, yapılan hukuksuz uygulamalar sadece hak ve özgürlüklerimizi gasp etmiyor, dışarıda olsa halka büyük hizmetler verebilecek insanların milletimize katkı sunmasını da engelliyor."

Özgür Özel: Buğra Gökce'nin nikah fotoğrafları Silivri Cezaevi Müdürü'nde duruyor

Gökce, mesajını adalete olan inancını yineleyerek, "Biliyorum ki bu günler geçecek. Güzel ülkemiz adalete kavuşacak. Hukuk sistemimiz tüm dünyaya örnek olacak. Bugünler tarihte hep hatırlanacak ve hatırlayanlar hep aynı cümleyi söyleyecek: Bir daha asla!" sözleriyle tamamladı.