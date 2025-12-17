Bir buçuk yaşındaki Melek'i döverek öldüren babanın cezası belli oldu! Mahkemeden iyi hal indirimi

Ankara’da, 1 buçuk yaşındaki Melek Adıgüzel’i döverek katleden baba Ünal Adıgüzel, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa “iyi hal indirimi” uygulandı.

Zeynep ve Ünal Adıgüzel çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, 1,5 yaşındaki Melek Adıgüzel, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta ailesinin götürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adıgüzel çifti gözaltına alındı ve “'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı

22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp raporunda, Melek Adıgüzel'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ile gelişen iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilirken çift yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

“SADECE BİR KEZ BULDUM”

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Zeynep Adıgüzel tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına ise tutuklu sanık Ünal Adıgüzel ve taraf avukatları katıldı. Adıgüzel, son savunmasında, "Allah yukarıda şahidimdir ki ben kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka hiçbir şey yapmadım. Eğer bunun dışında bir şey yaptıysam, Allah beni burada cezalandırsın. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI!

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Adıgüzel'in 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 14 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık anne Zeynep Adıgüzel'in ise beraatine hükmedildi.

Kaynak:DHA

