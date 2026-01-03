Orman vasfını yitiren alanları sordu: CİMER'den gelen 'dalga geçer gibi' yanıt pes dedirtti

Vatandaşın 'bilgi edinme hakkı' kapsamında sorularına yanıt vermek için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), orman vasfını yitiren arazilerin ne kadarlık bir alanı kapsadığına dair soruya beklenmedik bir yanıt verdi.

Sorunun sahibi İsmail Arı, Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına istinaden aldığı yanıtı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

CİMER’e “Son 20 yılda ülkemizde orman alanı dışına çıkarılan alanların toplam büyüklüğü nedir?” diye soran İsmail Arı'ya gelen yanıt, soruya yanıt vermek yerine istatistiklere bakmaya yönlendirdi.

Arı'yı öncelikle internet bağlantısı bulunan bir bilgisayar edinmesini tavsiye eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), arama motorunda kurumu aratarak internet sitesindeki verilere bakmasını istedi. Soruya neden yanıt vermediğini de açıklayan OGM, Bilgi Edinme Hakkı'nın 8'inci maddesini gösterdi.

Arı, aldığı yanıtı sosyal medya hesabından paylaşarak "Yani hem soruyu yanıtsız bırakıyorlar hem de dalga geçer gibi bir cevap gönderiyorlar." dedi.

Arı'nın aldığı yanıt şu şekilde:

Sayın İSMAİL ARI,

Cevap Metni: Orman Genel Müdürlüğü internet sayfasında “Resmi İstatistikler” kısmında yer alan “Ormancılık İstatistikleri” verilerinden “iller itibariyle orman kadastrosu yapılan alanlar” tablosunda bilgi edinmeye konu talebinize erişebilirsiniz. Bunun için öncelikle internet bağlantısı bulunan bir bilgisayar edinilmesi ve arama motorlarından Orman Genel Müdürlüğü internet sayfasına erişilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 8 inci maddesinde yer alan “...Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir...” hükmü gereği talebinizin bilgi edinme kapsamında yer almadığı hususu bilgilerinize sunulur.

