Tek bir leke katile götürdü! Kömürlükte bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü

Tek bir leke katile götürdü! Kömürlükte bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü
Yayınlanma:
İzmir Gaziemir'deki bir binaya ait kömürlükte bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Naime Z.'ye ait olduğu belirlenirken tek bir leke katile götürdü!

İzmir Gaziemir'de bir apartmanın kömürlüğünde defalarca bıçaklanmış halde bulunan Naime Z.'nin ölümüne dair sır perdesi kalktı. 2 oğlunun tutuklu yargılandığı olayda tek bir detay katili ortaya çıkardı.

Kadının katledilme nedeni kan dondurdu.

KÖMÜRLÜKTE BULUNAN KADIN CESEDİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36), 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

Bir süre sonra evden ayrılan Emre Z'nin ardından Naime Z, deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Uzun süre geri dönmeyen Naime Z'yi arayan oğlu Alican Z, kömürlüğe indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Naime Z'nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Naime Z'nin Alican Z. ile birlikte, Emre Z'nin ise aynı sokakta başka bir binada yaşadığı tespit edildi.

Kadının iki oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

TEK BİR LEKE KATİLE GÖTÜRDÜ!

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

Kriminal analizlerde, Emre Z'nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı belirlendi. Deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Z'nin işlediği, Alican Z'nin olayla bağlantısının bulunmadığı ortaya konuldu.

Emre Z'nin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para istediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Türkiye
4 kardeşten ikisinin babası başkası çıktı: Birinci şüpheli dede!
4 kardeşten ikisinin babası başkası çıktı: Birinci şüpheli dede!
Okullarda suçiçeği salgını başladı! Bu üç belirti çocuğunuzda varsa dikkat
Okullarda suçiçeği salgını başladı! Bu üç belirti çocuğunuzda varsa dikkat