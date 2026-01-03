Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, anne-kız arasında uzun süredir gerilim yaşandığı görüldü.

Tuğyan’ın, tartışmaları gizlice kayda alarak sevgilisi Kervan’a gönderdiği belirlendi. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:

"Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin.""