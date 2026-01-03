Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı
Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, anne-kız arasında uzun süredir gerilim yaşandığı görüldü.
Tuğyan’ın, tartışmaları gizlice kayda alarak sevgilisi Kervan’a gönderdiği belirlendi. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:
"Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."
Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."
Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."
Güllü: "Ne güzel söyledin.""
GÜLLÜ'NÜN BİLEZİKLERİ NEREDE?
4 Nisan 2025’te çekilen bir fotoğrafta Güllü’nün kolundaki çok sayıda bilezik görülüyor. Tuğyan’ın bu fotoğrafı sevgilisi Kervan’a, “Kocana selam söylüyor” mesajıyla gönderdiği tespit edildi. Ancak Güllü’nün ölümünden sonra bilezikler ortadan kayboldu.
GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞOK İDDİA: KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama ‘Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz’ demiş!”
Güllü’nün ablasından flaş 'cinayet' açıklaması: ‘Tuğyan yılan gibi sağa sola bakıyordu’
Tuğberk, annesiyle ablası arasında geçmişte tartışmalar yaşandığını, Tuğyan’ın sevgilisi için her şeyi göze alabileceğini öne sürdü:
“Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan’ı çok seviyordu... Kervan için öldürebilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi.”
Tuğberk’in anlatımına göre, Güllü ile Tuğyan’ın sevgilisi Kervan arasında geçmişten gelen ciddi sorunlar vardı. Sahne sırasında yaşanan bir para atma olayı sonrası başlayan gerilim, tartışmalara ve fiziksel tepkilere yol açtı. Kervan’ın Güllü hakkında söylediği “Annen seni para karşılığında sattı” cümlesi ilişkileri daha da bozdu.