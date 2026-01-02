Güllü’nün ablasından flaş 'cinayet' açıklaması: ‘Tuğyan yılan gibi sağa sola bakıyordu’

Şüpheli ölümü gündemde olan şarkıcı Güllü'nün ablası, kız kardeşinin şüpheli ölümüne ilişkin ilk kez konuştu. Cinayet iddiasında bulunan abla, cenazede şarkıcının kızı Tuğyan'ın "yılan gibi sağa sola bakındığını" söyledi.

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü) ile ilgili tartışmalar sürerken, ablası Kader Hanım ilk kez açıklama yaptı. Bir canlı yayına telefonla bağlanan abla, olayın kaza veya intihar olmadığını savundu.

"CİNAYET OLDUĞUNA KESİNLİKLE İNANIYORUM"

Abla, Konunun gündeme taşınmasında emeği geçen Güllü'nün patronuna teşekkür etti. "O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum" dedi.

"YILAN GİBİ SAĞA SOLA BAKINIYORDU"

Abla, cenaze sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in davranışlarını anlattı:

"Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. 'Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?' diye düşünüyordu. Ben bunu yanında oturduğum için fark ettim."

NE OLMUŞTU

Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşmüştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçarken yakalandı. Sultan Nur Ulu emniyetteki ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü" demişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU 'DIŞ KUVVET GEREKLİ' DEMİŞTİ

Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Olayla ilgili bilirkişi raporunda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan "bir dış kuvvet ve temas" olması gerektiği belirtilmişti.

