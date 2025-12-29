Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan ablası Tuyan Ülkem ile ilgili açıklamalar yaptı. Gülter "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğal. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" dedi.

OLAY GECESİNDE NE OLDU?

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen şüpheli ölümle ilgili konuşan Tuğberk Yağız Gülter, o gece Kartal'daki evinde uyuduğunu bildirdi. Ablasının kendisini gece 01.42'de çığlıklarla aradığını ve hemen yola çıktıklarını anlatan Gülter, saat 03.10'da Çınarcık'a vardıklarını ve bu bilgilerin operatör kayıtlarıyla doğrulandığını vurguladı.

CENAZEDEKİ HAREKETLERİNİ AÇIKLADI

Cenazedeki ve kamera karşısındaki donuk haline yönelik eleştirilere de değinen Gülter, bu durumun yaşadığı şoktan kaynaklandığını belirterek, "Evet, donuktum. Çünkü dondum. İçeride annem vardı. Daha fazlası yok" ifadelerini kullandı. A Haber'e konuşan Gülter, cenazede sık sık "özür dilerim" demesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Ben ağlayan biri değilim. Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi. Hastanede anneme söz verdim; güçlü olacaktım. Tabutun anneme ait olduğunu idrak ettiğimde ağladım ve verdiğim sözden dolayı ondan özür diledim."

EVDE NEDEN KAMERA VARDI?

Annesinin teknolojiyi sevdiğini söyleyen Gülter, eve kamera yerleştirilme sürecini anlattı. İstanbul'a taşındıktan sonra annesinin de evi ziyaret ettiğini aktaran Gülter, bir seferinde annesine telefonla ulaşamayınca evdeki kamera üzerinden seslendiğini ve annesinin bu durumu eğlenceli bulduğunu belirtti.

Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia etti. Özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu ve annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini iddia etti. Kameraların güvenlik kaygısıyla değil, annesinin teknoloji sevgisi nedeniyle kurulduğunu, annesinin “Allah'tan başka kimseden korkmadığını” söyledi.

‘KATİLSE BUNU KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR’

Olay günü bazı kameraların çalışmamasının teknik nedenlere bağlı olduğunu öne süren Gülter, mutfaktaki kameranın fişinin başka bir cihaz takılırken çekilmiş olabileceğini ifade etti. Gülter sözlerini şu ifadelerle tamamladı: