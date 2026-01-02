İmamoğlu diploma davasına katılacak: Cezaevine müzekkere yazıldı

İmamoğlu diploma davasına katılacak: Cezaevine müzekkere yazıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Ocak'ta görülecek diploma davasının duruşmasına katılacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin ‘Yönetim Kurulu’ kararı ile 18 Mart’ta iptal edilen Üniversite Diplomasının iptal kararına karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın duruşmasına bizzat katılacak.

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne ‘uygun’ salon hazırlanması için müzekkere yazdı.

unnamed-5-1200x800.webp
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

MARMARA CEZAEVİ'NE MÜZEKKERE YAZILDI

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderildi. Yine İmamoğlu’nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi’ne de müzekkere yazıldı.

muzekkere.jpg

15 OCAK'TA BAĞCILAR'DA GÖRÜLECEK

İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasına ilişkin açılan davanın duruşması Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek.

Kamuoyunda “Diploma Davası” olarak bilinen ceza davasının son duruşmasında karar için İdare Mahkemesi’nde görülecek davanın sonucunun beklenmesine hükmedilmişti. Öte yandan son HSK atamalarıyla Ekrem İmamoğlu’nun İdare Mahkemesi’ndeki diploma davasına bakacak heyet değiştirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

