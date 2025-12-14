Bilal Erdoğan'a göre babası yeterince güçlü değilmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, son zamanlarda katıldığı programlar ve bu programlarda kullandığı ifadeler ile öne çıkmaya devam ediyor. Dün İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ERSİAD) ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEĞMEZ Mİ?"

Bilal Erdoğan önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ekonomik olarak daha da büyüyeceğini vurguladı. Türkiye'nin dünyada ilk 5 ekonominin arasına girecek bir enerji taşıdığını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye, belki ilk beş ekonominin arasına dünyada girebilecek bir enerjiyi taşıyor. Ama perspektifimizi genişletmemiz lazım. Şu birlik duygusu çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Dünyada bu ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'mıza kimse laf söyletmese ne olur? Neyimiz eksik? Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durmaya değmez mi?" değerlendirmesini yapan Bilal Erdoğan, "Bu kadar bu ülkeye hizmet etmiş, ülkeyi buralardan buralara getirmiş, bugün dünyadaki en saygın liderlerden bir tanesi olan Cumhurbaşkanı'mızın arkasında hep beraber dursak ne olur, ne kaybederiz." ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN'A GÖRE BABASI YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİLMİŞ

Bilal Erdoğan, babasının yeterince güçlü olmadığı için İsrail'in soykırım yaptığını öne sürdü. O sözleri ise şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı'mızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanı'mızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Biz Cumhurbaşkanı'mızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail, şu soykırımı yapamazdı. Ama biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık. Çok daha güçlü olabilirdik. Olacağız inşallah. Ama geç olmadan şu birliğimizi bir temin etmemiz lazım. Ondan sonra da ufkumuz, vizyonumuz."

ERDOĞAN'DAN SONRASI İÇİN ADI GEÇENLER ARASINDA

Erdoğan'ın yasalara göre görev süresinin dolması ile kendisinden sonra yerine kimi düşündüğüne dair kulis bilgileri hızla yayılmaya devam ediyor. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan bu isimler arasında en çok ismi anılanlar arasında yerini alıyor.

Özellikle Bilal Erdoğan'ın son dönemde sık sık programlara katılması ve gündeme gelecek açıklamalar yapması Erdoğan sonrası dönem için tartışmalara yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor.