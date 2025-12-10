MHP’de rahatsızlık yaratan Erdoğan planı! Çok konuşulan iddiaya böyle yanıt verdiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın son haftalarda dikkat çeken biçimde sahneye çıkması, siyaset ve bürokrasi üzerine yaptığı sert çıkışlar ve özellikle yaptığı son konuşmada TÜSİAD’a yönelik eleştirileri, Ankara’daki kulis trafiğini hızlandırdı. AKP içinde bir süredir Erdoğan sonrası olarak dillendirilen Bilal Erdoğan için 'yakında siyasi pozisyon yaratılacak' yorumları, ittifak dengelerine de yansımış durumda.

MHP CEPHESİNDE HUZURSUZLUK YARATTTI

Ankara'da dönen son tartışmaları aktaran Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre Bilal Erdoğan senaryosu için MHP cephesinde oluşan rahatsızlık gizlenmiyor. MHP’li bazı isimlerin AKP’li kurmaylara, "Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili bir planı mı var? Biz bir dönem daha kendisiyle seçime gidilmesinden yanayız. Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?" şeklinde sorular yönelttiği kulislere yansıdı. MHP’de genel hava, Erdoğan’ın bir seçim daha aday olmasını desteklemekten yana; bu nedenle Bilal Erdoğan’a ilişkin ihtimaller, 'erken bir hamle' olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın son günlerde fazlaca görünür olması, siyasi ve ekonomik konularda görüş açıklaması, parti kulislerinde dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ı ‘yeni siyasi stajyer’ olarak yorumlayanlar var. Erdoğan’ın fazla beklemeden oğluna ‘siyasi pozisyon’ yaratacağı ve yerine hazırlayacağı iddia ediliyor. Siyasi kulislerin eski malzemesi olan bu konunun, yeniden dikkat çekmesinin birkaç nedeni var. Bilal Erdoğan’ın, TÜSİAD’ı hedef alıp, sermayeyi ‘bizden olan ve olmayanlar’ diye ayıran açıklamaları, STK’lar antidemokratik uygulamalara maruz kalmıyormuş gibi, gelişmiş bir ülke için sivil toplum örgütlenmesinin çok önemli olduğuna dair sözleri dikkat çekti. Bu görünürlüğü, yakın zamanda atılacak adımların habercisi olarak yorumlayanlar var. Onlara göre, Tayyip Erdoğan, çok uzak olmayan bir gelecekte, Bilal Erdoğan’a siyasi görevler verebilir. Genel başkanlık görevi olacağını iddia edenler de var, bunu çok ileri bulanlar da.

FATİH ERBAKAN BENZETMELERİ

Kulislerde konuşulanlara göre Bilal Erdoğan ile yol yürümenin zor olduğuna inanların sayısı az değil ve Necmettin Erbakan-Fatih Erbakan benzetmeleri örnek gösteriliyor:

Özetle söylenen; “Erdoğan ailesi, Tayyip Erdoğan sonrasında partinin bırakılacağı ismin Bilal Erdoğan olmasını istiyor. Ancak o gün gelmeden önce Bilal Erdoğan’ın siyasi dünyayla, özellikle parti yönetimi ve tabanla daha da yakınlaşması gerekir. Bunun için adımlar atılıyor. Bir süre sonra partide görev alması, danışmanlık görevi üstlenmesi veya başka bir rol üstlenmesi planlanıyor olabilir…” Gazze mitinginde tek başına rol üstlenen, son dönemlerde, bürokrat atamalarında, genel merkez kadrosunun oluşturulmasında söz sahibi olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın önlenemez yükselişi herkesin dikkatini çekmiş gibi. Cumhur İttifakı’nın küçük ortağının da merakta olduğu anlatılıyor. MHP’lilerin AKP’li kurmaylara, Bilal Erdoğan ile ilgili sorular sorduğu, “Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili bir planı mı var? Biz bir dönem daha kendisiyle seçime gidilmesinden yanayız. Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?” benzeri sorular sordukları aktarılıyor. Bilal Erdoğan, dikkat çekmesine çekiyor da partide kendisiyle yol yürümenin zor olacağına inananlar da az değil. Bilal Erdoğan’ın sürecin sonunda bir Fatih Erbakan vakasına dönüşeceği, güçlü babaların oğullarının güçlü etki yaratamadığı, küçük partinin küçük liderine dönüşeceği yorumları da yapılıyor.

HAKAN FİDAN-BERAT ALBAYRAK-SELÇUK BAYRAKTAR

Erdoğan sonrasında ismi geçenler arasında Hakan Fidan, Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar da yer alıyordu. 3 isim hakkında yaşananları da aktaran Babacan; Fidan'ın Suriye konusunda fazla mesai harcamasından dolayı görünmemeyi tercih ettiğini, Berat Albayrak'ın seçenekler arasında gözükmediği, Selçuk Bayraktar'ın da gelecek planlarında daha modern muhafazakar oluşumun başına geçebileceği yorumlanıyor: