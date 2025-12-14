MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı'ndan gazetecilere ağır hakaret: Zamanı gelince düğünlerde karı kıyafetiyle oynatırız

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, sosyal medya hesabından belediyeyi eleştiren gazetecilere ağır hakaretler etti. Aynacı, paylaşımında "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyor. Zamanı gelince gerekenide yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz Evvelallah" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da 31 Mart Yerel seçimlerinde MHP'li Derviş Aynacı'nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, son aylarda "yolsuzluk" iddialarıyla gündemde.

3 Kasım günü Sayıştay müfettişinin belediyeye gelerek inceleme başlattığı ilçede, MHP'li Aynacı, bu kez de yerel gazetecilere yaptığı ağır hakaretlerle tepki çekti.

GAZETECİLERE "İT" DEDİ

İlçede belediyeyle ilgili "yolsuzluk" iddialarını, ağaç katliamını ve köpeklerle ilgili sorunları haberleştiren gazetecileri "memleket düşmanı" ilan eden Aynacı, "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Paylaşımında iki farklı fotoğraf paylaşarak algı operasyonuna maruz kaldığını öne süren Aynacı, "Bu fotoğraf önceden çekilmiş ve sanki bugünmüş gibi algı operasyonu yapmaya çalışan memleket düşmanı ve onun itleri. Lütfen bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin ve memleketimizin gelişmesinden rahatsız olanlara fırsat vermeyelim. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok. Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıda sırıda çarşıda gezerler" ifadelerini kullandı.

"ZAMANI GELDİĞİNDE DÜĞÜNLERDE KARI KIYAFETİYLE OYNATIRIZ"

Açıklamasının devamında hakaretlerinin dozunu artıran Aynacı, "Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz zamanı gelince gerekenide yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz Evvelallah. Bizi durduramayacaksınız vede Bolvadin’imizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaktan yıldıramazsınız" ifadelerine yer verdi.

GAZETECİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öte yandan Afyonkarahisar ve ilçedeki gazetecilerin, 15 Aralık Pazartesi günü il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek, Aynacı hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

