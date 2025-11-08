MHP'de 'zehir zemberek' istifa: 'Hakkımı helal etmiyorum'

MHP'de 'zehir zemberek' istifa: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Afyonkarahisar'da MHP teşkilatında kriz sürüyor. MHP’li Bolvadin Belediye Meclis Üyesi Elif Topçu Güçlü, partisinden zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Afyonkarahisar’ın MHP yönetimindeki Bolvadin Belediyesi’nde istifa dalgası sürüyor. Geçtiğimiz günlerde MHP’li Meclis Üyesi Cafer Kovan’ın partisinden ayrılmasının ardından bu kez Belediye Meclisi üyesi Elif Topçu Güçlü de istifa etti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

İstifa açıklamasında MHP Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak’a sitem eden Güçlü, “07.11.2025 tarihi itibariyle partimden istifa etmiş olup, belediye meclis üyeliğime bağımsız olarak devam edeceğim. Şahsım üzerinden yöneltilen entrikalara boyun eğmeyeceğimi belirtip, koltuğunu bir bayanın üzerinden sağlamlaştıracağına inanan mevcut ilçe başkanına ayrıca hakkımı helal etmiyorum” dedi.

mhp-istifa.png

BELEDİYEYE ‘YOLSUZLUK” İNCELEMESİ

Sözcü'de yer alan habere göre partide yaşanan istifalar, belediyede son dönemde gündeme gelen “yolsuzluk” iddialarıyla aynı döneme denk geldi. MHP’li Bolvadin Belediyesi’ne yönelik iddialar sonrası müfettişlerin ilçede inceleme başlatıldığı da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

