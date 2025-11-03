Son dakika | MHP'li Belediye hakkında inceleme başlatıldı: Yolsuzluk iddialarıyla gündemde

Afyonkarahisar'da 31 Mart Yerel seçimlerinde MHP'nin adayı Derviş Aynacı'nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, son günlerde "yolsuzluk" iddialarıyla gündemde.

İddiaların odağındaki belediyeye, bugün sabahın erken saatlerinde iki Sayıştay müfettişinin gelerek inceleme başlattığı öğrenildi.

Bir hafta kadar sürmesi beklenen denetimin, İçişleri Bakanlığı tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı

BELEDİYEDEN "YOLSUZULUK" İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Bolvadin Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "yolsuzluk" iddialarına sert tepki gösterildi.

Açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında yapılan bazı paylaşımlarla Bolvadin Belediyesi hakkında manipülatif söylemler üretildiği ve mevcut denetim sürecinin “Yolsuzluk sebebiyle başlatılan inceleme” şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı savunuldu.

Belediyelerde belli dönemlerde yapılan rutin denetimlerin her kurumda geçerli olduğu, buna rağmen bazı kişi ya da kişilerin bu durumu siyasi ve rantsal hesaplaşma amacıyla sosyal medya gündemine taşıdığı belirtilen açıklamada, söz konusu paylaşımların “algı operasyonu” belirtildi.