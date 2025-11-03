Bayrampaşa Belediyesi AKP'ye geçince gülerek poz vermişti: O fotoğrafı ödülsüz kalmadı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve peş peşe gelen meclis üyesi istifalarının ardından çoğunluğu kaybeden CHP’den yönetim AKP’ye geçti. Mahkeme kararıyla yenilenen seçimde AKP’li İbrahim Akın başkan vekili seçilirken, belediyede dikkat çeken bir atama yapıldı.

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Teker’in ismi, birlikte istifa ettiği bir diğer eski CHP’li meclis üyesi Ali Karahasanoğlu ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündeme gelmişti.

Karahasanoğlu, AKP’li Akın’ın başkan vekili seçilmesinin ardından Instagram hesabından Saki Teker’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafı “Aman bre deryalar” notuyla paylaşmış, bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Bayrampaşa'da bir üye daha AKP'ye geçti: İlk işi geçmişini silmek oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa süre önce CHP’den istifa eden Meclis üyelerinden Murat Salman’a AKP rozetini taktı.

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi’nden CHP’ye geçen Ali Karahasanoğlu ile ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle partiye üye yapılan Saki Teker, geçtiğimiz temmuz ayında CHP’den ihraca sevk edilmişti.

İhraç süreci, “kaçak kafeterya” tartışmasıyla başladı. Teker’in, Bayrampaşa’da Forum AVM’nin arkasında bulunan belediyeye ait arsaya kafeterya inşa etmek istemesi üzerine dönemin Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu projeye izin vermedi. Mutlu, mahkeme kararıyla söz konusu yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından Teker ve Karahasanoğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı. İkili, 9 Temmuz’da birlikte CHP’den istifa etti.

İddialara göre, bu süreçte Teker ve Karahasanoğlu’nun “rüşvet istendiği” yönündeki şikâyetleri üzerine Başkan Mutlu hakkında soruşturma açıldı.

İstifaların ardından CHP’nin Bayrampaşa Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı azaldı ve parti çoğunluğu kaybetti. Başkan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından üç Meclis üyesi daha istifa edince, belediye yönetimi AKP’ye geçti.