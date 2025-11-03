Bayrampaşa'da bir üye daha AKP'ye geçti: İlk işi geçmişini silmek oldu

Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetimi, CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması, tartışmalı istifalar ve mahkeme kararlarıyla yinelenen başkanvekilliği seçimlerinin ardından AKP’ye geçti.

AKP’nin adayı İbrahim Akın, 8 tur oylama sonucunda Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili seçildi. Seçimde Akın 19 oy farkla kazandı. Bayrampaşa'daki seçimleri uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

İSTİFALARIN ARDINDAN CHP ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP, 37 üyeli belediye meclisinde 22 koltukla çoğunluğu elinde bulunduruyordu. Ancak temmuz ayından itibaren yaşanan istifalarla tablo değişti.

İlk olarak Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker 9 Temmuz’da CHP’den istifa etti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından İbrahim Soytürk ve Murat Salman da partiden ayrıldı.

Bayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılar

Bu gelişmelerle birlikte CHP’nin Meclis'teki üye sayısı 18’e düşerken, AKP’nin 12, MHP’nin 3, bağımsızların ise 4 üyeye sahip olduğu Meclis'te çoğunluk AKP ve destekçilerine geçmişti.

“AMAN BRE DERYALAR” PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

CHP’den istifa eden üyelerden Ali Karahasanoğlu, AKP’nin adayı Akın’ın seçimi kazanmasının ardından, birlikte istifa ettiği Saki Teker’le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da “Aman bre deryalar” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP’den istifa eden Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, X hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız rozetimizi takdim ettiler” notuyla bir video paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

İLK İŞİ YENİ HESAP AÇMAK OLDU

AKP'ye geçen Murat Salman'ın partisinin değiştirmesinin ardından ilk işi yeni bir X hesabı açmak oldu. Kasım 2025'te yeni bir hesap açan Salman ilk paylaşımı ise rozet takma merasimi oldu.