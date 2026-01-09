CHP PM yeni yılda ilk kez topladı: Kritik kararlar alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 yılındaki ilk Parti Meclisi toplantısı Perşembe günü, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde gerçekleştirildi.

Genel Merkez binasında düzenlenen 5 saatlik toplatıda iç politikadan dış politikaya kadar birçok kritik konuda kararlar alındı.

CHP tarafından yayımlanan sonuç bildirgesinde 2026 yılında erken seçim mücadelesinin süreceği belirtildi.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM MÜCADELESİ SÜRECEK

Bildiride "Partimiz erken seçim sandığını getirme ve düzeni değiştirmek için mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadeledeki yol arkadaşlarımız ülkemizin 81 ilinden, tüm siyasi görüşlerinden, tüm toplumsal kesimlerden, hangi partiye oy vermiş olursa olsun ayrımsız tüm yurttaşlarımızdır" ifadelerine yer verildi.

"Partimiz “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” programında ortaya koyduğu kapsayıcı kalkınma stratejisi ve güçlü sosyal devlet politikalarını ilk seçimden hemen sonra uygulamaya başlayacak ve ülkemizi ekonomik krizden çıkaracaktır" denilen bildiride şunlara yer verildi:

"Seçimlere kadar ise programında ortaya koyduğu emeği ve üretimi esas alan, adil paylaşımı ve kalkınmayı önceleyen sürdürülebilir politikalarını tüm yurttaşlarla paylaşmaya devam edecek; bu politikaları halkçı belediyeleri ile uygulamayı sürdürecektir.

CHP, her siyasi görüşten ve her toplumsal kesimden on milyonlarca yurttaşla birlikte 19 Mart darbesine, her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini sürdürmektedir. Başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, partimize ve belediyelerimize yönelik hukuksuz saldırılar, seçilmiş belediye başkanlarımıza dönük yargı baskısı, görevden almalar ve kayyum uygulamaları karşısında partimiz geri adım atmayacaktır. Adalet, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi, yalnızca yol arkadaşlarımız için değil, ülkemizde yaşayan herkes için kararlılıkla sürdürülecektir.

CHP, siyasal baskılara karşı umudu, mücadeleyi büyütmeye, halkımızla birlikte her zamankinden daha güçlü şekilde devam edecektir. 19 Mart darbesinin ve siyasi operasyonların temel amaçlarından biri CHP’nin yerel iktidar alanlarında yurttaşla kurduğu güçlü ilişkiyi zayıflatma çabası olduğu açıktır. Her türlü hukuksuzluğa, soruşturmalara, operasyonlara ve iş yaptırmama girişimlerine karşı CHP’li halkçı belediyeler tüm yurttaşların yaşamına dokunan yerel yönetim anlayışını hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu yerel yönetim anlayışı, partimizi yerelden genele iktidar taşıyacaktır."

Son dakika | Özgür Özel'den emekli aylıklarına yapılan zamma ilk tepki

"PARTİMİZ, KÜRESEL SİYASETTE KURAL TEMELLİ BİR DÜZENİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG güçleri arasında çıkan çatışmalar ve İran'da ekonomik durum nedeniyle başlayan protestolara ilişkin ise CHP PM'den şu açıklama yapıldı: