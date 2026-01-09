Son dakika | Özgür Özel'den emekli aylıklarına yapılan zamma ilk tepki

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel, en düşük emekli aylıklarının 18 bin 938 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özel yapılan zam oranına tepki gösterirken bu maliyetin 39 katının sadece faize ödendiğini belirtti.

AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkartılmasını teklif ettiklerini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZAMMA İLK TEPKİ: EMEKLİYE GEÇİM GARANTİSİ YOK

En düşük emekli aylıklarının 20 bin lira olmasına sosyal medya hesabından ilk tepkisini veren CHP Lideri Özgür Özel, yapılan zam ile oluşan maliyetin sadece 39 katının faize ödendiğini kaydetti. Özel açıklamasında bu zammın toplam maliyetinin 69,5 milyar olduğunu ifade edip, milletin parasının harcandığı noktalardan bazı örnekler verdi.

Özel'in verdiği örneklere göre;

"-⁠Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar.
-11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar.
-36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar.
-39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar."

"EMEKLİYE GEÇİM GARANTİSİ YOK!"

Özel sözlerinin devamında mevcut düzende zenginlere kaynak olup emekliye kaynak olmadığını, yollara geçiş garantisi verildiğini ancak emeklilere geçim garantisi olmadığını söylemesinin ardından 2026 yılında geçim olmadığı ortamda seçimin olacağını ifade etti.

NÖBETE DEVAM KARARI

CHP'nin en düşük emekli aylıklarının ve asgari ücretin yükseltilmesi için Meclis'te başlattığı eylemin de devam edeceğini kaydeden Özel, "CHP emeklinin yanındadır. Meclis’te nöbete devam, mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.

Özel'in verdiği ilk tepki şu şekilde:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

