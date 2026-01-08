AKP'li vekilden tepki çeken sözler: Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor

Siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Suriye'nin Halep kentinde Suriye geçici hükümeti ile SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Usta, "13 yıldır savaşın bedelini ağır ödemiş, savaştan kaçarak ülkemize sığınmış Suriyelilerin artık barış ve huzur içinde yaşamaları hepimizin en önemli önceliğidir" dedi. Türkiye'nin bölgede barışın teminatı olduğunu söyleyen Usta, Türk askerinin Suriye’de hiçbir zaman bir savaşın tarafı olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Usta, "Bizim görevimiz, hepimizin görevi, barışın temini, sivillerin korunması, Suriye'nin bir kaosa ve iç savaşa gitmemesidir. Çünkü Suriye’deki kaos ve iç savaş en çok ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir" dedi.

"'ALEVİLER ÖLDÜRÜLÜYOR' DİYE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIYOR"

10 Mart Mutabakatı’nın "acilen uyulması" çağrısında bulunan Şahin Usta, Türkiye’nin savaş sürecinde Suriyelilere dil, din, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını vurguladı. Bölgede terörle mücadelenin Türkiye tarafından kararlılıkla yürütüldüğünü kaydeden Usta, "Bugün bölgede PKK’yla da IŞİD’le de DAEŞ’le de her türlü terör örgütüyle mücadele eden biziz, bunu karıştırmamak gerekiyor" dedi.

Konuşmasının devamında, "Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AKP'Lİ İSİM SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Leyla Şahin Usta’nın sözleri Meclis'te tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Eğer bu söz gerçek fikrinizse, 'Ben böyle düşünüyorum' deyin. Gerçek fikriniz değilse –ben öyle olmadığını umuyorum– 'Bu benim ağzımdan irademin dışında, kastımın dışında çıkmış bir laftır' diye düzeltin" dedi.